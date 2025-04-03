被冒名連簽2份「罷瑤」連署 民眾接法務部通知氣炸

民進黨立法委員吳思瑤。（資料照）

2025/04/03 17:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動遍地開花，國民黨喊出「以罷制罷」，鎖定多位民進黨委作為反制對象發起罷免，不過卻頻頻發生「抄名冊」、「死亡連署」、「領銜人資格不符」等狀況。如今又爆出一名台北市民接獲法務部通知，才得知自己遭冒名簽署罷免綠委吳思瑤的連署書，由於被連抄2份，整起事件才得以曝光。

一名網友昨（2）日在社群平台「Threads」發文表示，她接獲法務部通知，才驚覺自己遭人冒名簽署「兩份」罷免民進黨立委吳思瑤的連署書。她直言，原本以為是詐騙電話，直到對方表示要找她做筆錄，才發現個資遭濫用。

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原Po強調，她從未加入任何政黨，也沒有參加里長出遊活動等。她不禁氣憤地說，這兩份連署書上的字跡完全不是她的，而且她從未想過要罷免吳思瑤，怒批：「國民黨真的太噁太爛了吧！直接偽造文書耶！」

對此，吳思瑤也親自回應，表示她早已掌握國民黨在士林、北投「大量抄襲名冊、偽造罷免連署」，因此已向檢調單位告發，中選會也已通案處理。她同時提醒北投、士林居民注意個資安全，並呼籲若發現類似情況，請儘速提供相關資訊，以維護自身權益。

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