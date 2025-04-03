藍營稱美對台課32％關稅接近中國 專家打臉：中國是總計54％的重稅

川普宣布「對等關稅」政策，引發國際關注。（法新社）

2025/04/03 17:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨），美國總統川普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」政策，川普拿出美國對各國徵收關稅百分比，其中台灣被課徵32%，藍營今天（3日）跳出來痛批執政黨把台積電「送」美國還被調高關稅，甚至接近中國34%關稅，無能至極。對此，科技專家許美華打臉藍營說法，直指川普剛上任時就已經對中國實施20%關稅，所以中國的進口商品現在將面臨總計54%的關稅，遠遠高於台灣。

針對川普宣布將對台課徵32%關稅，國民黨立委賴士葆今天又提起台積電先前表示將擴大對美投資一事，稱賴政府雙手奉上台積電為討好美國，結果現在還是被川普調高到32%的高關稅，甚至接近中國被課徵的34%關稅，痛批執政黨只關心大罷免，民生問題全部擺爛，人民失望透頂。他還說，作為立院財政委員會召委，將要求行政院針對美國新關稅做一個因應對策專案報告。

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對此，許美華今下午在臉書發文，「友人回報，一早深藍群組開始瘋傳『台灣要被美國課重稅了，政府無能，這條新聞真的不利大罷免』，藍腦真的好天真。早就說了，大罷免是剿匪，是要趕走國會內應共諜，是要保護自由台灣人，不做極權統治中國人。美國課關稅，全球超過180個國家列入課徵名單，又不是只有台灣有事，關大罷免什麼事？」

她接著直言，「溫馨提醒，台灣最重要的半導體免關稅；還有，中國稅率34%加上之前的懲罰稅率20%，是54%，比台灣32%高多了，望周知。關稅歸關稅，罷免歸罷免。」

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《彭博》訪問時也表示，川普剛上任時，就已經對中國實施20%關稅，這次將再向中國徵收新的34%關稅，加總起來，中國進口商品面臨的會是54%的重稅。

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