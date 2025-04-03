賀凱校22歲 陳水扁4/19北市民主講座

陳水扁說，4月19日在台北成功高中的民主講座，是他卸任總統17年來首次公開演講，別具意義。（資料照）

2025/04/03 16:59

〔記者王俊忠／台南報導〕為慶祝凱達格蘭學校創校22週年及凱達格蘭基金會成立20週年，凱校將於4月19日（星期六）舉行紀念民主前輩黃信介專題演講《台灣民主的韌性與轉型》。前總統陳水扁指出，這也是2008年他卸任總統後，17年來第1次公開演講，相當有歷史意義，歡迎各界民眾前來聽講，此講座不收費用。

陳水扁表示，這場民主講座將於4月19日下午在台北市成功高中運動中心1樓視聽中心（北市中正區濟南路1段71號）舉行。交通部分，如搭乘捷運在善導寺站3號出口，步行約5分鐘即可抵達會場。

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當天講座流程，19日下午1點半到2點入場、下午2點到3點20分專題演講、下午3點20分至4點現場問答、下午4點到4點30分茶點交流、下午4點30分散會。名額有限，欲報名請從速，報名連結。

此次講座不收取費用，報名成功後將收到該會發出之確認簡訊，當日進場請以手機出示並經核對為憑，若人數額滿則不再受理報名。凱達格蘭基金會聯絡電話 （02） 25316607 分機31。

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