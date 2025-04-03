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    美課重稅卓榮泰高度遺憾 藍促速赴立院專案報告：台產業何去何從？

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2025/04/03 16:46

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今天表示，美國政府正式公告對台「對等關稅政策」高達32%，行政院長卓榮泰居然只回應「高度遺憾」，完全束手無策，毫無因應方案。面對如此無能的行政院長卓榮泰、總統賴清德，只能送民進黨政府二個字，可恥。

    國民黨團表示，賴清德去年520上任以來一事無成，心心念念只想著爭權奪利，一手以司法打壓政敵與在野黨，在國會發動大罷免癱瘓、戒嚴國會，在兩岸用準戰爭狀況！挑起事端引來對岸無止盡的環台軍演，搞的台灣人心惶惶、股市重挫、不知所措。

    國民黨團表示，台積電才剛加碼赴美投資1000億元美金，如今卻換來高居全球第四名，高達32%的高關稅，「賠了夫人又折兵」。證明賴政府在台積電赴美投資談判過程中完全没有任何作為，只能被動因應。護國神山没了，國家最重要的高科技產業鏈外移在即，卻不見政策任何的因應對策。坐擁3兆的中央政府，卻束手無策，這是「何其可惡」的執政團隊，「何其無能」的團隊。

    國民黨團表示，台灣完全是以出口為導向的經濟體，此次32%對等關稅將使國內所有跨國、上市櫃企業重傷，中小企業空前重創，甚至可能滅頂，但只換來政府一句：嚴正交涉。請問從去年五、六月川普被共和黨提名時，就主打全世界對等關稅政策以來，政府到底準備了什麼？做了什麼因應的方案？結果是什麼都没做，只會口號治國、打壓異己、挑釁對岸掩蓋其執政無能，台灣人民要這樣的政府何用？

    國民黨團呼籲，面對如此嚴峻的關鍵時刻，卓榮泰內閣、賴清德政府必須面對國會、面對全民說清楚、講明白，台灣全體的產業發展要何去何從？不是一句嚴正交涉可以矇混過關，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍等人，必須在最短時間內，到立法院進行專案報告，給全民一個說法，給面對重創的台灣經濟一個交代。

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