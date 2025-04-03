柯文哲出院返北所 新北土城分局：周遭持續管制集會

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲出院後還押北所，土城警分局派員在北所門口維安，僅有零星媒體守候，暫無支持者群聚，過程平和。（記者吳仁捷攝）

2025/04/03 15:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕羈押中的民眾黨前主席、前台北市長柯文哲今天下午從衛福部台北醫院出院，2時8分許搭北所救護車返抵台北看守所，新北市警土城分局警力在場維安，現場僅有警力及零星媒體，暫無支持者聚集，過程平順；土城警方表示，北所周邊依法均為禁止集會遊行區域，警方待命警戒，因應聚集人潮多寡隨時增減維安警力，維護周遭秩序、交通順暢。

據了解，柯文哲搭乘的北所救護車下午1點45分從台北醫院出發，2時8分許進入北所，土城警分局警力在北所門口維安，土城警分局長陳建龍坐鎮維安，現場僅零星媒體，暫無發現支持者群聚，返所過程平順。

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土城警分局指出，台北看守所周邊依法均為禁止集會遊行區域，為維護周邊秩序及交通順暢，有需要時將管制立德路部分路段（青雲路至永豐路間），屆時透過警廣、新北市交通局交控中心對外宣導，請用路人提前改道行駛，避免耽誤行車時間。

土城分局呼籲，民眾、相關團體應以和平、理性表達意見與訴求，對於集會遊行活動土城分局秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，守護執法機關人員及被收容人安全。

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