紐、澳加入反對中國環台軍演行列 林佳龍致謝

外交部長林佳龍感謝紐、澳等愛好和平國家持續密切關注台海安全。（資料照）

2025/04/03 17:05

〔記者方瑋立／台北報導〕中國4月1日、2日接連發動「愚人節」環台挑釁軍演，破壞區域和平穩定。繼美國、歐盟、日本、英國及加拿大後，澳洲和紐西蘭今（3）日也發出聲明，反對片面改變台海現狀，以及關切中國升高情勢的行為。外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝，重申維護台海和平符合國際社會利益。

澳大利亞外貿部於今年4月3日發布聲明，對中國環台軍演升高台海緊張情勢及風險表達關切，澳方強烈反對升高誤判與衝突風險的行動，重申相關軍演不成比例且破壞穩定，並已向中國提出關切。

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紐西蘭外貿部也同步於社群發布聲明，呼籲中國克制及避免破壞和平穩定的舉動。澳紐兩國都反對片面改變台海現狀的行為，並呼籲兩岸透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

林佳龍今天表達誠摯歡迎，也感謝紐、澳等愛好和平國家持續密切關注台海安全。林佳龍也重申，維護台海和平穩定符合全球利益，對國際社會至關重要。

外交部強調，台灣作為負責任的國際成員，將持續與理念相近國家攜手合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，捍衛台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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