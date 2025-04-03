為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紐、澳加入反對中國環台軍演行列 林佳龍致謝

    外交部長林佳龍感謝紐、澳等愛好和平國家持續密切關注台海安全。（資料照）

    外交部長林佳龍感謝紐、澳等愛好和平國家持續密切關注台海安全。（資料照）

    2025/04/03 17:05

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國4月1日、2日接連發動「愚人節」環台挑釁軍演，破壞區域和平穩定。繼美國、歐盟、日本、英國及加拿大後，澳洲和紐西蘭今（3）日也發出聲明，反對片面改變台海現狀，以及關切中國升高情勢的行為。外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝，重申維護台海和平符合國際社會利益。

    澳大利亞外貿部於今年4月3日發布聲明，對中國環台軍演升高台海緊張情勢及風險表達關切，澳方強烈反對升高誤判與衝突風險的行動，重申相關軍演不成比例且破壞穩定，並已向中國提出關切。

    紐西蘭外貿部也同步於社群發布聲明，呼籲中國克制及避免破壞和平穩定的舉動。澳紐兩國都反對片面改變台海現狀的行為，並呼籲兩岸透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

    林佳龍今天表達誠摯歡迎，也感謝紐、澳等愛好和平國家持續密切關注台海安全。林佳龍也重申，維護台海和平穩定符合全球利益，對國際社會至關重要。

    外交部強調，台灣作為負責任的國際成員，將持續與理念相近國家攜手合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，捍衛台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播