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    竹市雙罷免二階連署衝刺 清明4天連假全面總動員

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動，從今天起的清明4天連假全面陸戰總動員，號召大家來簽二階連署書。（罷免團體志工提供）

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動，從今天起的清明4天連假全面陸戰總動員，號召大家來簽二階連署書。（罷免團體志工提供）

    2025/04/03 17:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署全面衝刺，包括罷免團體及竹市民進黨市議員今天起4天清明連假幾乎全力總動員，除快閃到社區及公園，也到人潮最多的新竹公園和假日花市及動物園和高鐵站，並採志工群多人分散方式號召市民來簽署二階連署，讓無心市政的高虹安邱臣遠市府團隊及親中舔共的立委鄭正鈐進入三階的罷免同意投票。

    罷免團體也發佈清明快閃連署資訊，其中市議員曾資程/楊玲宜/劉崇顯的行動罷免連署包括4/4—15:00-16:30頭前溪狗狗運動公園，4/4—17:30-19:30東門市場，4/5—10:00-12:00中央市場，4/5—14:00-17:00假日花市（食品路口），4/6—13:00—17:00關新公園。市議員陳建名/劉康彥行動連署資訊4/3 中央市場 10:00，4/4 大坪頂 08:00，4/4 動物園 14:00，4/5 新竹公園 14:00，4/5 巨城 17:00，4/6 新竹高鐵站 14:00。

    前市議員李妍慧/市議員劉彥伶議員的行動快閃包括4/3新竹公園 10:00-17:00，4/4巨城14:30-18:30，4/5南寮漁港15:00-19:00，4/6好市多/迪卡儂 14:30-18:30，4/6 新竹火車站 14:30 - 18:30，4/7 金山集福宮 11:30-13:30。

    市議員林盈徹的連署戰車4/3—7:30-9:00虎林市場，4/3—18:00-19:30內湖夜市，4/5—15:00-16:30和平公園附近。連假早上9:00到18:00，服務處開放連署收件。

    各議員與志工都展開全面陸戰的宣講行動，期透過罷免宣講，號召更多人參與二階罷免連署。

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動，從今天起的清明4天連假全面陸戰總動員，號召大家來簽二階連署書。（罷免團體志工提供）

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動，從今天起的清明4天連假全面陸戰總動員，號召大家來簽二階連署書。（罷免團體志工提供）

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷免二階連署書衝刺，民進黨各議員也與志工全面出動。（記者洪美秀攝）

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