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    美對台開徵32％對等關稅 朱立倫問賴清德：付出這麼多 為何仍遭懲罰？

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/04/03 16:34

    〔記者施曉光／台北報導〕針對美國總統川普宣布對台灣開徵32%對等關稅，國民黨主席朱立倫今日下午在臉書發文，「請問賴清德總統，已經付出這麼多，為何仍遭美國關稅懲罰？」

    朱立倫表示，台灣產業界憂心忡忡，全國人民更感到震驚與疑惑，「拿走台積電在前，鉅額關稅在後，台灣為何幾乎淪落到與貿易制裁國相似的境地？」他強調，對外折衝，為產業謀最大空間，應該是政府應盡的責任。

    朱立倫說，國民黨執政時期面對美國關稅壓力時，始終保持高度謹慎、務實而專業的態度，過去為了保護台灣紡織與成衣出口，曾與美方透過「自願出口限制」（VERs）的協商，在「長期棉紡織品協定」（LTA）及「多纖維協定」（MFA）的框架下達成共識，避免美國採取更嚴厲的單邊措施，而台灣在加入WTO前夕，也經由市場逐步開放，降低電子產品與汽車等工業製品的關稅，贏得國際經貿體系的信任。

    朱立倫還說，當年美方也曾依據「美國貿易法」第301條款要求台灣市場開放菸酒進口、改善智慧財產權保護，我國政府當時都積極協商與因應，維持了良好互信，避免美方採取更嚴厲的貿易措施，然時至今日，賴政府聲稱「史上最好的對美關係」，卻無法延續或複製以往的務實專業作法，台積電在美投資規模達1650億美元，我們也大量購買美國天然氣、軍備，配合美國的經濟與安全利益，但為何最終卻遭遇形同懲罰性的對待？

    朱立倫強調，這次美方32%的對等關稅，反映出民進黨執政下的台美經貿關係已出現嚴重溝通障礙，面對美國高關稅施壓，台灣各項產業競爭力勢必受到影響，特別是日本、韓國與我國產業接近，但都較台灣的關稅為低，是否可能造成轉單或產業外移效應，執政當局有思考、有應對了嗎？他呼籲賴清德總統立即向全國人民與產業界清楚說明，政府接下來的應對策略為何？

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