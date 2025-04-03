中國軍演台股卻上漲？ 中媒驚覺：台灣民眾不怕了

中國解放軍東部戰區4月1日以嚴重警告「台獨分裂勢力」為名，無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓。圖為海軍成功級田單軍艦（PFG-1110）昨1日監控的中國解放軍山東號航艦動態。（國防部提供）

2025/04/03 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東部戰區4月1日以嚴重警告「台獨分裂勢力」為名，無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓，然而當日台股卻上漲近600點。有中媒昨日特別刊登專欄「大陸軍演，台灣股市為何上漲」，結論就是台灣民眾「不怕了」。

《濟南日報》系旗下《經濟觀察報》昨日刊登該報海外部主任王義偉撰寫的專欄「大陸軍演，台灣股市為何上漲」。文中提到，1日中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，但當天台股加權指數收在21280.17點，上漲584.27點，上漲幅度2.82%。

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專欄指出，30年前中國軍演對台灣社會、人心造成巨大衝擊。當時的台灣移民業炙手可熱，有條件的台灣人移民到美國、加拿大、澳洲等地，條件差的就到中南美洲；然而近期中國圍島從2022年開始，再到2024年的兩次聯合利劍演習，再到現在的沒有代號突然發動的演習，台灣民眾見多了。在作者看來，台灣民眾之所以不怕了，主要的原因是，和30年前相比，台灣人更了解中國了。

專欄表示，30年前的台灣人，對中國了解非常少，加上國民黨當局幾十年的反共教育，他們對中國是非常懼怕的。現在的兩岸交流非常熱絡，有上百萬台商常年居住中國，2024年兩岸人員往來高達440萬人次，加上社群媒體的便捷，台灣民眾對中國的了解是全方位的。

最後，專欄提到AI技術，並引用文章表示，解放軍的軍事行動都是針對「台獨」，才會讓台灣人民無感。最近一段時間，有好幾位台灣媒體名人都在建議解放軍加快讓AI技術形成戰鬥力，在未來需要時做到精準打擊，盡量不要傷及無辜。果真如此的話，大多數的台灣民眾就更不怕了。

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