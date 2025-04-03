美對台課32％關稅 黃珊珊：與財政部推估有差距 凸顯對美動態無知

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/04/03 16:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課關稅32％。民眾黨立委黃珊珊說，這個數字與央行、財政部先前所做的推估有點差距，一方面顯示了行政單位對美方動態的無知，另一方面卻也顯示美國商務部算法的不明。

黃珊珊發文說，台灣雖然被課的關稅比日韓都高，但與新南向國家相較卻在伯仲之間。短期內，或許我們可以因為與主要競爭對手大致相當而稍得喘息，但32％的關稅稅率絕對不是台灣可以長期支撐的。

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黃珊珊指出，從目前所公布的消息來看，這32％的關稅並不是只有關稅而已，還有其他非關稅的壁壘，包括貨幣操縱、美國貿易代表所公布報告中指出的台灣對特定農產品（牛肉、稻米、馬鈴薯）等項目。而從財政部先前所提供的資料來看，或許最重要的其實並不是關稅；而是2025年美國國家貿易評估報告中所指出的關稅配額、海關查驗、檢疫要求等等非關稅障礙。

黃珊珊說，這些非關稅障礙或許本來都可以在台美21世紀貿易倡議下處理，然而，根據貿易副代表的說法，台美21世紀貿易倡議已然停擺，致使我們無法與美方在貿易問題上能有更進一步的溝通與進展。

黃珊珊說，川普的貿易戰已然開打，而台灣是第一波受攻擊的國家之一。行政院先前一直說已經做好準備、有相應對策；現在就是行政院拿出這些對策的時候。貿易戰既以開始，朝野間的政治鬥爭就應該暫時擱置：兩黨一時意氣之爭，沒有國家長治久安來的重要。

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