柯文哲術後狀況良好已回看守所 所方：持續提供所需醫療照護

柯文哲出院。（記者董冠怡攝）

2025/04/03 15:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕前台北市長柯文哲進行輸尿管鏡手術，並且住院一天，今天下在矯正署及警方人員戒護下出院，戴口罩柯文哲眼神有點渙散、雙眼無神，全程不發一語，在旁人攙扶下上車，離開衛福部台北醫院，目前已返回台北看守所。所方則表示，將會持續注意柯的身體狀況，提供所需醫療照護。

衛福部台北今表示，柯文哲的輸尿管鏡手術昨已順利完成，柯依醫囑安排住院觀察一天。當日近晚間，在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管，撤除後，柯表示異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

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柯文哲今日上午向醫師表示感到有些許疼痛，經院方評估後為術後神經反射疼痛，經過藥物治療，中午時身體狀況穩定，已無疼痛或不適，精神良好。

部北提到，醫師同意於今日下午辦理出院，並提醒柯文哲，出院後應依醫囑持續服用三天抗生素藥物，需要時服用備用止痛藥及改善頻尿藥物，確保術後康復進程順利，後續配合回診檢查，持續監測恢復情況，確保健康狀況無虞。

台北看守所指出，目前柯文哲已經在戒護返回所內，將持續注意其身體狀況，提供所需醫療照護。

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