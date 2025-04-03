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    海巡「嘉義艦」英文廣播驅離 中國海警反嗆「用中文交流」

    我國海巡署「嘉義艦」用英文廣播喊話，警告中國海警船這裡是「ROC District Water」，竟遭對方回嗆「兩岸同屬一個中國，要求你用中文交流！」（圖擷取自中新社臉書）

    我國海巡署「嘉義艦」用英文廣播喊話，警告中國海警船這裡是「ROC District Water」，竟遭對方回嗆「兩岸同屬一個中國，要求你用中文交流！」（圖擷取自中新社臉書）

    2025/04/03 14:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海警聽不懂英文？解放軍東部戰區2日對台發動「海峽雷霆-2025A」，我國海巡署「嘉義艦」用英文廣播喊話，警告中國海警船這裡是「ROC District Water」，竟遭對方回嗆「兩岸同屬一個中國，要求你用中文交流！」

    4月1日愚人節當天，中國一早無預警對台發動軍演，演練奪取綜合制權、打擊、要域要道封控，更出動多支海警艦艇編隊，在台海周邊「執法巡查」，聲稱按「一個中國原則」依法管控台島。

    解放軍東部戰區2日進一步宣布進行「海峽雷霆-2025A」軍演，在台灣海峽中部、南部海域演練，重點實施警告驅離、攔截扣押等科目。

    面對台灣海巡船艦英文廣播驅離，中國海警1303艦向「嘉義艦」多次廣播回擊說，「兩岸同屬一個中國，我們都是中國人，要求你使用中文交流，要求你使用中文交流！」

    對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國軍演派出海警船騷擾台灣，刻意要侵犯有國家主權象徵的水域，我國海巡人員對外國船艦用英文廣播是國際通例，英文是國際通用語言。

    洪敬富分析，中共想把台灣矮化成中國一個省，認為雙方之間廣播必須用中文，凸顯中共對我國主權的矮化及不承認，台灣若接受中國的政治語言及邏輯，就會被套入矮化成中國一部分，變成他們來我們水域巡弋是航行自由。

    民進黨立委王美惠說，中國海警可能是聽不懂英文，台灣與中國是不同國家，海巡用英文廣播是非常正確的，倒是中國不應該破壞台海和平，還派海警船來挑釁騷擾台灣。

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