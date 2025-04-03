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    美對我課徵32％關稅 時力3點聲明：籲對美嚴正抗議、啟動談判

    美國總統川普今天凌晨宣布新一輪的關稅政策，對台灣實施32%對等關稅，引發朝野譁然。（歐新社）

    美國總統川普今天凌晨宣布新一輪的關稅政策，對台灣實施32%對等關稅，引發朝野譁然。（歐新社）

    2025/04/03 14:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天凌晨宣布新一輪的關稅政策，對台灣實施32%對等關稅，引發朝野譁然；時代力量表示，這並不符合對等關稅的精神，呼籲政府對美提出嚴正抗議，啟動對美關稅談判磋商要求降低關稅。

    針對美對我課徵32%關稅，時代力量發表3點聲明回應，認為把貿易逆差當作稅率計算公式，不符合現實，也沒道理，這將打擊以出口為導向的台灣經濟，呼籲政府除了對美提出嚴正抗議，啟動對美關稅談判磋商要求降低關稅。

    時代力量3點聲明如下：

    一、世界各國皆被開徵10%基本關稅，特定國家則被開徵更高關稅。然而迄今為止，美國並未提出可信服的稅率計算公式，而是以「美國對該國貿易逆差」除以「美國對該國進口」再除以2計算，這並不符合對等關稅的精神。

    二、台灣出口大量的晶片、伺服器等資通訊產品至美國，貢獻於美國產業的繁榮發展，這是雙方互惠的產業關係。把這樣的貿易逆差，當成台灣對美國的「所有關稅、非貨幣壁壘和其他形式欺騙行為的總和」，進而開徵32%關稅，並不符合現實，也沒道理。

    三、美國對台灣不合理的關稅措施如果實施，將打擊以出口為導向的台灣經濟。我們呼籲政府除了對美提出嚴正抗議，啟動對美關稅談判磋商要求降低關稅，也應同步檢討汽車、保健食品等真正存在對美關稅壁壘的產業，以因應談判需求。

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