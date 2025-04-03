國民黨考紀會主委黃怡騰：黨員有不支持罷免黨籍立委的義務

國民黨考紀會主委黃怡騰。（資料照）

2025/04/03 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕近來部分出身深藍人士公開支持大罷免，在東部花蓮藍營基層具一定影響力的花蓮縣議長張峻也表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，花蓮藍營另一股「反傅勢力」議員魏嘉賢家族動向也備受關注，國民黨考紀會主委黃怡騰今日受訪表示，每名黨員都有不支持罷免黨籍立委的義務，他強調，政黨就是志同道合的政治團體，既然加入政黨，黨有方向、理念、目標、政策，大家應該共同實現、達成，遵守黨的決策，並呼籲所有黨員都要支持黨的決策。

至於黨員若支持或協助宣傳罷免國民黨立委是否產生考紀問題？黃怡騰明確表示，「理論上有」，「這就叫『投奔敵營』，就像選舉的時候為對方宣傳」，這種情形就如同在一般選舉時，黨員成為對方陣營的幹部或加入助勢，他認為黨部應該適當提醒黨員，「這個跟選舉是一樣的，大家應該謹守分際。」

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以往每逢選舉，國民黨都會制訂黨員行為規範約束黨員，這次大罷免國民黨是否考慮也考慮訂定黨員行為規範？黃怡騰表示，「這個是好主意」，他強調，過去黨員行為規範通常是針對候選人的用意比較多，其實現行黨章、黨員違紀處分規程中都已有概括性的規定，例如黨員要遵守黨的決策、支持黨的候選人，過去歷次選舉訂定的黨員行為規範，是屬於疊床架屋的儀式性加強宣示。

不過他也強調，目前還沒有針對這次大罷免著手推動制訂黨員行為規範，因為罷免與選舉是2種截然不同的程序，而且目前罷免活動是由黨的外圍在推動，民進黨同樣也處於這種狀態，都是由公民團體負責，到底算是黨的活動，或不算黨的活動，有待斟酌。

前國民黨副秘書長張雅屏則認為，針對罷免制訂黨員行為規範會有困難也難執行，罷免分為連署與投票2個階段，黨員有沒有參與連署無從得知，而且罷免投票是投贊成或反對，沒有候選人，表達立場的情況就很複雜，如果黨員就是不喜歡某一個人，你能怎麼樣？

不過，他也認為，如果是明定黨員不能幫忙宣傳或公開支持罷免國民黨立委的行為，這種情況就類似禁止幫對手政黨候選人助選，當然還是可以規定，「但問題是，如果人家真的支持罷免，幹嘛要檯面化？會站上檯面的，基本上就是表態，本來就要離開你，不怕你黨紀！」

張雅屏指出，藍營地方派系目前比較可能的心態就是不動作，但也不會配合國民黨反罷，就等待局勢變化，更不可能直接跳出來支持罷免藍委，否則勢必影響未來提名。

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