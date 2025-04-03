中國對台軍演之際 夏立言見宋濤 學者洪敬富轟通敵

國民黨副主席夏立言（左）2日在中國徐州與國台辦主任宋濤（右）會面。（取自中國台灣網）

2025/04/03 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台發動軍演之際，國民黨副主席夏立言昨天在徐州會見國台辦主任宋濤，國共大談同屬一個中國，兩岸要交流。學者今日批評，中國是境外敵對勢力，國民黨跟宋濤見面，應彰顯台灣國家主權不隸屬中國，而不是跪下來乞求兩岸和平，這種行為已經有點通敵了。

夏立言近日率團訪問中國，3月30日夏立言會見河南省委書記劉寧，夏立言聲稱，願堅持「九二共識」，充分發揮橋梁紐帶作用，持續加強台灣和河南在經貿、科技、文化等各領域的合作交流。

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國民黨參訪團3月31日出席國台辦在河南舉辦的「乙巳年黃帝故里拜祖大典」，夏立言進行上香拜祖儀式，他受訪時說，「大家都是炎黃子孫，所以繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」。

4月1日，中國無預警對台發動軍演，演練奪取綜合制權、打擊、要域要道封控，更出動多支海警艦艇編隊，在台海周邊「執法巡查」，聲稱按「一個中國原則」依法管控台島。

解放軍東部戰區2日進一步宣布進行「海峽雷霆-2025A」，在台灣海峽中部、南部海域演練，重點實施警告驅離、攔截扣押等科目。中國海警船更於海上廣播稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條」。

4月2日同一天，宋濤於江蘇徐州大龍湖酒店會見夏立言，他開場引述中共總書記習近平的話指出，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能解開，沒有什麼問題不能商量，沒有任何勢力能把我們分開」。

針對總統賴清德把中國定義為「境外敵對勢力」，宋濤聲稱，「我們兩岸是一家人，是家人、不是敵人」。中國堅決反對台獨分裂，願意在「一個中國原則」和「九二共識」的政治基礎上，同中國國民黨和台灣的各個政黨、政治團體和個人，共同反對台獨分裂勢力、反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展。

中國官媒「新華社」報導，夏立言則對宋濤說，「兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麽分歧不能化解」。國民黨願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國近年軍機艦不斷擾台，以及這次對台軍事演訓，其實正如賴總統所說是「境外敵對勢力」，台灣在野黨竟然沒有捍衛國家主權，還去中國跟宋濤會面。

洪敬富質疑，國民黨要跟宋濤見面，應該要彰顯台灣主權不隸屬中國，維護國家主權的生存發展，而不是跪下來乞求兩岸和平，這種行為已經有點像通敵了，因為中國是「境外敵對勢力」。

他強調，國民黨要跟宋濤見面，應該把台灣主流聲音表達出來，而不是為了一黨之私，去接受宋濤的講法，這會讓人質疑國民黨是不是已經通敵了。

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