起底罷免吳思瑤領銜人是紅統打手 林楚茵開轟朱立倫：瞎了？

林楚茵指出，罷免吳思瑤法定領銜人張克晉（中）擁有眾多「紅色履歷」。（資料照）

2025/04/03 13:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立委林楚茵日前起底立委吳思瑤罷免行動的領銜人張克晉擁有眾多「紅色履歷」，根本是「紅統打手」。林楚茵今日再度痛批，張克晉就是紅統打手還死不承認，國民黨竟找這位「紅統假文化人」當領銜人，「朱立倫是瞎了眼還是故意選給中共看？」

國票證券前董座洪三雄昨（2）日在專欄上稱，國民黨居然找上一個在文物界頗具爭議的人士擔任青年軍的領銜人，「吾等驚訝之餘，不禁搖頭三嘆」。他還提到，張克晉曾涉及「文物金光黨」，並將四件贗品吹捧為「國寶級文物」，他扛著「中華文物學會秘書長」招牌，卻被「中華文物學會」解任。然而國民黨還要這樣的人當領銜人，「朱立倫主席總該給個說法吧！」

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林楚茵今日在臉書PO文表示，她先前發文揭露張克晉的紅統打手真面目後，連國票證券前董座洪三雄都看不下去，林楚茵批張克晉，自稱台師大教授、故宮顧問，卻被學會發聲明打臉，否認授權還解任他秘書長職務，「這不是公然冒用名義是什麼？」

林楚茵批，四件「偽造文物」贗品被張克晉編故事、背書，結果被拆穿，這種詐欺行徑根本就是假文化人。更別提他「紅統打手」的背景，披著文化外衣搞滲透，居心何在？她也忍不住問，國民黨竟找這位「紅統假文化人」當領銜人，「朱立倫是瞎了眼還是故意選給中共看？」

林楚茵質疑，法律講究證據，張克晉「澄清」避重就輕，紅統背景不敢面對，這種人帶頭罷免，是直接證明國民黨就是「違法造假」搞罷免嗎？最後她也表示，國民黨罷免吳思瑤這場鬧劇，就是台灣民主之恥。

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