美對台開徵32％關稅 盧秀燕、江啟臣籲審慎因應

台中市長盧秀燕（右）、立法院副院長江啟臣今天到烏日參加「2025台中國際動漫節」開幕式。（記者黃旭磊攝）

2025/04/03 14:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕針對美國總統川普以操縱貨幣、非關稅障礙等理由，對台灣徵收32%對等關稅，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣上午到烏日參加「2025台中國際動漫節」開幕式，盧秀燕會後受訪呼籲賴總統的團隊應該要審慎因應；江啟臣說，美國去年成為台灣最大出口市場，課徵高關稅「非常嚴峻。」

美國總統川普以操縱貨幣、非關稅障礙等理由，對台灣徵收32%加等關稅，行政院認為「強烈不合理」，由發言人李慧芝對外表示高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉，而盧秀燕上午在「2025台中國際動漫節」會場表示，台灣以出口為導向，如果說川普重稅的話，對國內產業跟經濟一定會有重大影響，相信賴總統的團隊應該會有好因應。

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江啟臣表示，對川普政府而言，關稅是武器，交易是目的，川普想要跟台灣平衡貿易赤字，台灣一年賺美國740億元美金，川普會要求平衡赤字，採購或進口更多東西，關稅才可能降低，不然就是逼你到美國設廠，關稅目的就是要你到美國設廠，跟台積電一樣沒有關稅。

江啟臣說，台灣不可能不要美國這個朋友，美國去年成為台灣最大出口市場，商場如戰場，在商言商回到談判桌，須談出對我們最有利條件，關稅衝擊各個層面課高關稅非常嚴峻。

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