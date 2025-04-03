中國對台「跨境鎮壓」恐加劇 國安官員示警：到其他國家也有風險

「香港基本法」23條實施屆滿一年，在台港人上月23日在台北街頭上演「維尼不懷好意」行動劇，譴責中國變本加厲「跨境鎮壓」流亡港人。（資料照）

2025/04/03 12:47

〔記者陳昀／台北報導〕「香港基本法」23條實施已屆滿一年，我國安單位示警，在中國對台工作會議、兩會落幕之後，中國對台「跨境鎮壓」可能加劇，中國說要落實懲獨22條可能帶來人權威脅與旅遊風險，只要被認為支持台獨、藏獨，進入中港澳或特定友好國家，都有被警方盤問、藉故安罪名抓捕等風險，要特別注意。

國安單位分析中國對台工作有三大主軸。首先，中國今年設定要紀念對日抗戰勝利暨反法西斯勝利80周年，雖然國防部長顧立雄已經打臉，史實上二戰或抗戰都是中華民國參與、當時中華人民共和國還沒出生，不過，中共還是以這是共產黨打下為敘事核心，要鼓勵台灣各階層配合今年所有統戰活動，甚至PUSH修掉「吳斯懷條款」，想邀台灣指定對象赴中參加擴大閱兵。

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第二，對於後續全年度的對台統戰，國安官員指出，中方蠻介意去年的統戰交流KPI不如預期，因此今年推動新作法，要求每個交流團至少要有一半新面孔，不能每一次、每一團都是帶同一群人，帶到中國便宜旅遊、換取補助。

第三，國安單位也特別注意到，國際與歐盟高度關注的跨境鎮壓可能會再變多，中共當局不斷強調要落實懲獨22條，可能帶來人權威脅及旅遊風險，當中提及，包含台灣在內的所有國際人士，包含國際民主組織、研究者等，只要被認為支持或幫助台獨、藏獨，進入中港澳就有相關風險，可能被以有害國安、勾聯境外勢力等理由抓捕。

國安官員提到，到中國特定、關係友好的國家，也可能被當地警方約談施壓、造成心生畏懼，特別是中國設有國際警察站的地方，可能被警方盤問、藉故安罪名，我國有多方交換訊息，提醒大家在安全上要特別注意。

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