美對台實施32％對等關稅 國民黨：對賴政府「依美抗中」政策一記重擊

美對台實施32%關稅，國民黨說，這是對賴政府「依美抗中」政策的一記重擊。（資料照）

2025/04/03 12:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國對台灣實施32%對等關稅，國民黨今日嚴正指出，這不僅是對台灣企業的重大打擊，更是對賴清德政府「依美抗中」政策的一記重擊，更顯見執政黨只為自身政黨利益，犧牲全民，讓台灣為其意識形態付出的代價。

國民黨表示，賴清德總統上任以來，一味迎合美方，全面倒向美國，對外經貿談判毫無戰略自主性，對兩岸關係更是採取對抗姿態，導致台灣在美國「對等關稅」政策中，毫無籌碼與招架之力，更成為國際中的問題國家，如今面對美國32%的高額關稅，賴政府不僅毫無準備，更無法說明如何化解這場經濟危機，令企業界與人民憂心忡忡。

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國民黨強調，該黨對美政策就是「親美而不依美」，堅定維持良好關係，但絕不盲從，兩岸政策則是「和中而不抗中」，致力於和平對話，降低風險，而民進黨奉行的「依美抗中」策略，既無助於兩岸和平，也無法保障台灣經貿利益，終將導致「引戰毀台」。

國民黨指出，在美國總統川普政府對台加徵高稅之際，民進黨卻毫無作為，甚至無力與美方談判，這正說明台灣不能完全依賴美國，唯有「自立自強」才是根本之道，國民黨主張的「雙D戰略」，國防自主自強、對話交流併重，才是真正能保護台灣安全與經濟穩定的理性路線。

國民黨呼籲賴清德總統與行政團隊，立即說明政府是否事前知情？是否有積極協商？我方的對應方案為何？面對此關稅衝擊，有無任何補救與因應措施? 尤其是中小企業的輔導措施為何？

國民黨重申，唯有放下意識形態，走向「親美和中、避戰護台」的路線，台灣才有可能在激烈的國際競爭中立足，民進黨「引戰毀台」，已讓代價開始浮現。

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