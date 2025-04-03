對台極限壓迫又怕共軍倒退30年 國安官員揭中國內部矛盾

中國人民解放軍今年頻繁執行「聯合戰備警巡」，公然違反國際慣例；圖為共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右）。（資料照，圖由國防部提供）

2025/04/03 11:22

〔記者陳昀／台北報導〕中國上月17日一日在台海兩次「聯合戰備警巡」，卻未如以往搭配訊息複合戰宣傳，我國安官員分析，中國一方面想對台極限壓迫，一方面又擔心張牙舞爪損害國際形象，中國內部也有聲音，擔心對外過度的軍事行為，會讓中共30年建軍成果功虧一簣，形成高度自我矛盾，因此這種說法正被北京嚴打，中國也將展開軍方內部整肅。

國安單位發現近期中國對台軍事脅迫出現新樣態，3月17日同一天上、下午，分別在台海進行兩次略有規模的戰備警巡，通常會搭配相關媒體、社群操作訊息複合戰，這次卻沒有，後來中國國台辦、外交部，談到這場軍事行動，解釋跟目的也都不相同，老共喜歡聲稱對台灣政府「戰略藐視」，強調掌握主導權，這次創下一日兩場「聯合戰備警巡」紀錄卻不大肆宣傳，讓我方注意他們出現高度自我矛盾。

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國安官員分析，中國想透過對台軍事行動達到極限壓迫的效果，又因為國際情勢的不確定性，想跟美方談判，也想積極爭取與歐方交好，就怕太張牙舞爪會在國際形成不好的形象與效果，不利後續戰略推進。

國安官員提到，中國內部也有些聲音，憂心對外過度的軍事行為，會把中國持續發展的風險無限升高，中國花了30年將人民解放軍發展到可以媲美美國的軍力，一旦有任何冒進跟擦槍走火，可能讓中國的國際形象退回90年代，30年建軍功虧一簣；不過，北京正在嚴打這樣的說法，並展開軍方內部整肅，這是少見的中國內部不協調的狀況。

中國軍方人事近期也出現新一波大清洗，幅度史上僅見，解放軍31集團軍系統從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高層幾乎無一倖免，中國軍方內部自己稱為有「團滅」規模而議論紛紛。最新一階段軍方人事整肅，據中國軍方與國際情資顯示，即在3月底，為了壓制軍內可能反彈，軍委會隨即下令部署演訓，讓軍人不留在營區內議論浮動。

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