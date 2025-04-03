稱台海有事「難置身事外」 中國怒回菲律賓：別挑釁玩火

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

2025/04/03 11:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）上將1日表示，若鄰近的台灣遭到入侵，菲律賓難以置身事外。同時也表示中國正在試圖滲透軍方及其他機構。對此，中國外交部表示：「奉勸菲律賓有關人士，不要在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚。我們也堅決反對有關人士毫無根據地發表顛倒黑白、抹黑炒作式的言論。」

中國日前在台灣周邊舉行大規模軍演，北京稱這是封鎖台灣的演練，並多次聲稱要將自治理的台灣納入其控制範圍。正值此時，布勞納在呂宋島北部對部隊演說，雖未明指入侵者身分，仍明確指示：「要開始規劃台灣若遭入侵時的應對行動。」他強調：「一旦台灣有事，我們勢必難以置身事外。」布勞納更要求官兵：「身為菲律賓軍人，應抱持已處戰爭狀態的心態。」

請繼續往下閱讀...

布勞納還提到，菲律賓正遭受「網路戰、資訊戰、認知戰和政治戰」等多重威脅。他更直接指控「共產中國已在我國進行統戰工作」。他聲稱：「他們已在滲透我們的機構、學校、企業、教會，甚至我們軍隊的內部。」

對此，昨（2日）中國外交部例行記者會中，《法新社》記者提問，菲律賓軍方負責人表示，如果台灣附近發生衝突，菲律賓將不可避免地捲入，同時表示中方正在「滲透」菲律賓，包括其軍方。中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益當中的核心，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。郭嘉昆表示：「我們奉勸菲律賓有關人士，不要在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚。我們也堅決反對有關人士毫無根據地發表顛倒黑白、抹黑炒作式的言論。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法