進口車超高關稅不只惹怒川普！郭國文：台灣消費者淪最大受害者

民進黨立委郭國文直指，台灣汽車發展緩慢還課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更讓台灣消費者成為最大受害者，呼籲應降低進口車關稅。（資料照）

2025/04/03 11:15

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普今（3日）宣布對各國實施對等關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美方將對台灣課徵32%關稅。對此，民進黨立委郭國文直指，川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，尤其在台灣汽車發展緩慢下，還課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更讓台灣消費者成為最大受害者，呼籲應降低進口車關稅。

全球關稅戰開打，台灣如何因應備受關注。郭國文今透過臉書說明，川普這次計算關稅課徵的問題，主要是以我國對於美國課徵的關稅，還有匯率操縱、貿易障礙等，來作為他反課徵關稅的主要依據。根據川普公佈的資訊，台灣對美國課徵64%關稅，所以他反課徵32％。

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​郭國文說，自從川普上任以來，大家都積極質詢關於如何因應川普的關稅戰，有些部會提到要多買美國的石油、天然氣跟農產品，但顯然，這次川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，反而並不是以台灣順差的部分來課徵關稅。

​郭國文建議，台灣應該全面檢討對美國課的關稅，尤其是汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還有貨物稅25-30%，在台灣汽車發展緩慢下，課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更是讓台灣消費者成為最大受害者。

​郭進一步強調，如今川普對台灣課徵32％的關稅，等於是台灣的產業跟消費者都是汽車保護稅制底下的受害者，政府應該通盤盤點對進口可以減免的稅制，「不要為了特定行業，導致國家經濟受損」。

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