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    香港國安處收90萬條舉報 陸委會：白色恐怖蔓延海外港人

    港版國安惡法實施5年，陸委會今日表示，從2020年11月迄今，港國安處已接獲近90萬條舉報，有320人遭到拘捕、186人遭到檢控，更有161人被定罪，白色恐怖也蔓延至海外港人。 （陸委會提供）

    港版國安惡法實施5年，陸委會今日表示，從2020年11月迄今，港國安處已接獲近90萬條舉報，有320人遭到拘捕、186人遭到檢控，更有161人被定罪，白色恐怖也蔓延至海外港人。 （陸委會提供）

    2025/04/03 10:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安惡法實施5年，陸委會今日表示，香港已成舉報之都，從2020年11月迄今，港國安處已接獲近90萬條舉報，有320人遭到拘捕、186人遭到檢控，更有161人被定罪，白色恐怖也蔓延至海外港人。

    陸委會發文指出，「香港國安處舉報熱線」自2020年11月開通迄今，累計收到高達近90萬條與國家安全相關的舉報信息。根據香港官方說法，港版國安法2020年6月底生效至今年3月1日，已有320人遭拘捕，186人及5間公司被控涉嫌從事危害國家安全的行爲和活動，其中161人及1間公司已被定罪。

    陸委會批評，今年為港版國安法實施5週年，該法不僅違背香港基本法所保障的自由與權利，更牴觸「聯合國憲章」、「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」所揭櫫之普世價值與國際義務，侵害香港民主自由及司法獨立。

    陸委會直指，港版國安法及舉報熱線導致無數香港菁英出走、移民，重創香港的政治、經濟與社會，白色恐怖也蔓延至海外港人。中共將其慣常的舉報制度移植到香港，不僅扭曲違反人民善良本性，更是「損人不利己」。

    陸委會也呼籲港府及中共當局立即廢止《基本法》第23條、《國安法》及其他違反國際人權之惡法，停止對香港人民的迫害。

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