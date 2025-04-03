徐柏岳反共卻被踢出群組 于北辰嗆退役將官：兩蔣時期你敢說不反共嗎？

針對徐柏岳因反共被空軍官校群組踢出，于北辰直言，「群組裡面這些人如果不一個一個揪出來，美國還敢賣我們飛機？還敢賣我們神盾艦跟飛彈嗎？」（資料照）

2025/04/03 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳因為公開力挺大罷免，自爆因此被踢出空軍官校校友群組，該群組成員身分，除了有疑似現役空軍將領曹定明，還有疑似空軍官校教師，甚至有退役飛官辱罵徐柏岳是「不識時務的廢物」。身為陸軍退將的桃園市議員于北辰對此批評這些退役將官平常是「假裝反共」，並質疑：「兩蔣在的時候你們敢說不反共嗎？」

于北辰2日在《三立新聞》政論節目「前進新台灣」提到，他其實認識徐柏岳很久了，徐以前曾問他：「為什麼這麼多陸軍的都在唾棄你，很多群組都把你踢出來」？于北辰當時回應，那些群組絕大多數都是他自己退出的，因為群組內的發言絕大多數都極度親共，有些群組甚至是他創的，但他受不了親共言論因此自己退出。于北辰說，這是陸軍的狀況，但他和徐柏岳說未來也有可能面臨一樣的狀況，「果然就來了」。

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于北辰表示，把徐柏岳踢掉的空軍官校校友群組中，有一人是現任空軍司令部作戰副參謀長曹定明，于北辰對空軍司令部喊話：「如果你不反共，這種人要不要辦一下？要辦！一定要辦！他是裝作反共、假裝反共你知道嗎？為的是要升第二顆星，這種人官升越大，危害越大！」

于北辰直言，「群組裡面這些人如果不一個一個揪出來，美國還敢賣我們飛機？還敢賣我們神盾艦跟飛彈嗎？」于北辰說，以前這些人都和他經歷過反共保密防諜的年代，他反問：「兩蔣在的時候，你們為什麼不敢表態？你們敢說你們不反共嗎？」

于北辰強調：「這一群人，不是現在才不反共，而是當時兩蔣夠兇，不反共會被抓去關，所以他裝作反共，是在騙軍餉、騙納稅人的錢，到現在還在騙，領著國家的退俸，做著親共的事。」

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