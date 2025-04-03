大罷免是為了保台 尹立：別讓變紅的國民黨遮蔽台灣藍天

尹立強調在台灣的人民絕大部分都是同島一命。（翻攝尹立臉書）

2025/04/03 11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市文化局長、罷韓四君子之一的尹立，昨發文提到自己是外省老兵之子，強調絕大多數在這島上的人都是同島一命，大罷免就是為了保衛台灣，別讓變紅的國民黨遮蔽台灣藍天。

尹立回顧，父親1949年隨國民黨來到台灣，那時的他還只是個10幾歲的年輕人，懵懵懂懂離開家鄉，跟隨著戰火流離到了這座島嶼；父親的一生都活在反共信仰中，這不只是當時政治環境的選擇，更是他對自己過往歲月的承諾，離開家鄉的那一刻，他或許從未想過，這片陌生的土地，會成為他一生的歸宿。

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當兩岸開放探親後，父親到過中國幾次，試圖尋找當年離開的影子與記憶，然而當年少時離開的故土已然變樣，親人雖在，但時空與生活的距離讓彼此成了陌生人。他最終選擇回到台灣，因為這裡才是他生活最久的地方，是他成家的地方，是他看著孩子長大的地方。最後，他選擇在這片土地終老，台灣成了他的埋骨之地。

尹立進一步表示，2000年當兵時還清楚記得，大部隊集合時，軍官大聲疾呼「如果投給民進黨，國家就完蛋了!」當時的他沒多說什麼，畢竟軍旅生活講求服從，思想只能藏在心裡。

然而時代一直在變，台灣民主化步伐不停前進，後來走入文化界，甚至當上文化局長，曾在軍中指導過他的長官們，偶爾還會相約聚餐，但當他投身罷韓運動時，這些人便選擇將他踢出群組、劃清界線。

他表示，台灣不屬於任何一個政黨，也不該被政黨綁架，不論先來後到，不論外省本省，不論藍綠，也不論投票給誰，絕大多數在這座島嶼上的人，生命歷程都是同島一命；台灣人守護的是台灣的自由與民主，是這塊土地上的共同價值，當年1221遊行，大布條上面的文字，就是保衛台灣。

尹立認為，台灣的未來不該由任何外來勢力操控，傅崐萁們試圖以紅色力量顛覆這片土地，試圖分裂台灣、操弄人民，那才是台灣真正的敵人；這片土地承載著父輩流亡與這一代的抉擇，這一代人不該只是歷史旁觀者，而應該是民主價值的實踐者，希望大家走出門簽下連署書，不能讓變紅的國民黨遮蔽台灣的藍天。

尹立PO出家中老照片，提到自己是外省老兵之子，強調大罷免就是為保衛台灣，不能讓變紅的國民黨遮蔽台灣的藍天。 （翻攝尹立臉書）

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