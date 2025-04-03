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    罷藍二階連署告急！范雲喊罷免羅智強：北市大安區居民堅定反共

    民進黨立委范雲昨晚前往台北市大安區的罷免羅智強團體「大安強強滾」連署站，示範填寫罷免連署書的正確方法，並進行街頭宣講。（范雲辦公室提供）

    民進黨立委范雲昨晚前往台北市大安區的罷免羅智強團體「大安強強滾」連署站，示範填寫罷免連署書的正確方法，並進行街頭宣講。（范雲辦公室提供）

    2025/04/03 10:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免二階連署倒數30天，各地發起罷免國民黨立委的公民團體頻傳告急。民進黨立委范雲以台北市大安區居民的身分，親自簽署國民黨立委羅智強的罷免連署，並強調大安區一向關心教育文化與生活品質，也是堅定的反共群體，選民應該讓漠視國安、亂刪預算的立委付出代價。

    范雲昨（2）日前往「大安強強滾」連署站加入宣講，並感謝志工們的辛勞。范強調，台灣民主是好幾個世代共同打拚出來的，她以自己大學生時期參與野百合學運的經驗，分享首次選出代表台灣人的國會是如何出現；在2014年太陽花運動，她做為教授見證太陽花世代成功阻擋服貿，避免經濟過度依賴中國，才有今天的經濟與政治自主。

    范雲說，當全球尚未意識到中國經濟崛起對民主的威脅時，台灣透過分散經貿投資，已先站穩腳步，守護住了民主最前線。然而，台灣人流血流淚爭取的民主國會，這一年多卻被藍白立委聯手踐踏。

    范雲直指，大安區的國民黨立委羅智強，在立法院帶頭刪除、凍結監察院的業務費，甚至導致預算出現負數。范雲指出，這種不負責任的預算刪減，讓公務員有薪水卻無法執行業務，無視憲，也嚴重影響國家人權機構的正常運作。

    在國安議題上，范雲強調，中共對台灣不分黨派的滲透日益加深，而藍白多數卻不願加嚴國安相關法案，甚至連立委赴中報備的基本規範都不斷阻擋。她呼籲，所有支持民主、關心國家安全的大安區居民站出來，以罷免連署展現對不適任立委的不滿。

    「一支筆、一張連署書，就能捍衛我們的民主與國安」，范雲表示，大安區居民一向關心教育、文化及生活品質，同時也是堅定的反共群體。她呼籲選民透過罷免行動，讓漠視國安、亂刪預算的立委付出代價，為大安區選出更值得信賴的民意代表。

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