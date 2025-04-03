台南2綠委罷免進二階連署 林俊憲：真正幕後主使者是誰？

立委林俊憲。（資料照）

2025/04/03 10:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮席捲全台，中選會日前公布最新查對結果，新增4件立委罷免案進入二階連署。據悉，通過者為民進黨籍台南市立委林俊憲、王定宇；新北市立委李坤城、吳琪銘。對此林俊憲表示，幕後真正的主使者又是誰？是否在為市長選舉排除障礙？相信隨著司法深入調查，真相很快就會水落石出。

林俊憲在臉書PO文表示，昨日中選會公告他的罷免案通過一階審查，罷免案出現超過百位死亡連署，主導領銜的國民黨台南市黨部，也因涉嫌抄名冊偽造文書被搜索、副主委收押，但這是司法問題，中選會身為行政機關，還是要依法將程序走下去。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，他多次重申尊重人民的罷免權力，但事實很明顯，罷免案是由國民黨一手主導操作。既然如此，他也一定會正面迎戰這股以國民黨為首的惡勢力，司法上如此、政治上也是如此。

林俊憲直言，這段期間以來，他一直在思考國民黨的動機。台南的民進黨立委中，為何偏偏挑中林俊憲和王定宇委員兩位？幕後真正的主使者又是誰？是否在為市長選舉排除障礙？大家心知肚明，相信隨著司法深入調查，真相很快就會水落石出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法