台灣是關鍵民主夥伴！歐洲議會高票通過挺台雙決議 外交部感謝

外交部。（資料照）

2025/04/03 10:10

〔記者方瑋立／台北報導〕歐洲議會於2日以高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）兩項去年度執行報告的決議文，再度關切中國升高台海緊張情勢，並支持持續深化台歐盟多面向合作與交流，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

其中，CFSP報告決議文指出，全球秩序重心正轉向印太地區，歐盟必須扮演更積極的角色並提升能見度，以維護印太地區的和平、自由、穩定且以規則為基礎的國際秩序。

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該決議文並強調，台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，籲促歐盟及其會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易及投資連結，並鼓勵歐盟執委會即刻與台灣開啟投資協定談判的前置作業。

此外，歐洲議會也強烈譴責中國持續對台灣採取軍事挑釁行動，並透過扭曲聯合國大會第2758號決議以阻撓台灣有意義的國際參與。決議文內容強調中國對台灣的領土聲索不具國際法基礎，只有台灣民選政府可以代表台灣人民，呼籲歐盟及其會員國透過明確且一致的訊息，清楚表達任何以武力或脅迫片面改變台海現狀的企圖均不被接受，且將伴隨高昂代價。

歐洲議會並敦促歐盟執委會及各會員國針對台海情勢協調一致的歐盟因應策略，並定期向歐洲議會提供影響評估，以利掌握最新情勢。

CSDP報告決議文則強力譴責中國對台灣日益升高的網路攻擊、認知作戰、中國軍機侵入台灣防空識別區及切斷海底電纜等惡意行徑，重申歐盟維護台海現狀的堅定承諾，讚賞台灣政府展現的理性自制，呼籲中國有所克制，停止任何會進一步升高兩岸緊張的侵略性行徑。

該決議文強調印太地區對歐盟執行整體防衛策略的重要性，歐盟應著眼台灣在高科技領域的領先地位，以及長期應處中國複合式攻擊、假訊息及外來資訊操弄與干預（FIMI）的廣泛經驗，針對相關安全議題強化與台灣定期交流、就海纜破壞事件進行資訊分享，並將台灣經驗納入歐盟在印太地區內拓展多邊合作與能力建構的主要考量。

外交部說明，歐洲議會亦於去年10月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，展現新（第10）屆會期跨黨團對台灣的高度支持與共識，具指標性意義。

外交部長林佳龍對歐洲議會持續以實際行動展現對深化台歐盟夥伴關係，以及捍衛台海和平與穩定的堅定立場，表達深切且真摯的感謝。未來我國將在既有良好緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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