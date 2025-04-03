英國外交部關切中國環台軍演、不支持武力恫嚇 林佳龍致謝

外交部。（資料照）

2025/04/03 10:04

〔記者方瑋立／台北報導〕英國外交部於當地時間2日發布聲明，對中國環台軍演升高台灣海峽緊張情勢及風險表達關切，並重申其對於台海和平與穩定具有明確的利益，亦攸關全球繁榮。外交部長林佳龍今（3）日對此表達誠摯歡迎，感謝英國政府持續密切關注台海情勢，並呼籲中國回歸理性自制，停止對台威脅。

英國外交部對中國環台軍演升高台灣海峽緊張情勢及風險表達關切，並重申其對於台海和平與穩定具有明確的利益，此對全球繁榮也至關重要。

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英方強調，英國支持印太地區的自由及開放，並認為台灣議題應由兩岸人民透過建設性對話解決，而非使用威脅或武力恫赫。英國不支持任何片面改變現狀的企圖，並呼籲自制及避免任何傷害和平穩定之行動。

外交部指出，這是繼美國、歐盟及日本後，又一重要國家表達對中國環台軍演的關切。林佳龍今對此表達誠摯歡迎並感謝英國政府持續密切關注台海情勢，以及清楚表明台海和平穩定對全球的重要性。

外交部強調，台灣是國際社會負責任的一分子，將持續與理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，也希望全球民主國家團結一致呼籲中國回歸理性自制，停止對台灣威脅及片面升高區域緊張情勢。

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