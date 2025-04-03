朱立倫清明節回桃園梅鶴山莊祭祖 強調炎黃子孫、中華民族不忘本、不忘根

國民黨主席朱立倫上午回到桃園梅鶴山莊祭拜祖先。（截自朱立倫臉書）

2025/04/03 10:25

〔記者施曉光／台北報導〕今天是清明連假第1天，國民黨主席朱立倫上午回到桃園梅鶴山莊祭拜祖先後在臉書發文表示，身為炎黃子孫、中華民族，堅持不忘本、不忘根，是一種文化自覺，更是對家庭與民族的責任，但在台灣有政黨為了政治目的，連自己的文化與祖先都不願承認，不承認自己是炎黃子孫，甚至否定自己是華人的身分，盼望這個連假能帶給大家溫馨、反思與希望。

朱立倫指出，清明節是緬懷祖先、慎終追遠的重要節日，也是華人文化中最具代表性的民俗之一，這一天不只是回到家族墓地掃墓祭祖，更是一種心靈的凝聚與文化的傳承，大家要深切感念歷代先人的努力與智慧，從歷史的根脈中汲取前行的力量，將家族與民族的精神代代傳承。

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朱立倫強調，正因為我們是炎黃子孫、同文同種的中華民族，才更應該堅持不忘本、不忘根，這不僅是一種文化自覺，更是一種對家庭與民族的責任，但遺憾的是，如今在台灣，仍有政黨為了政治目的，連自己的文化與祖先都不願承認，不承認自己是炎黃子孫，甚至否定自己是華人的身分。

他說，「這種數典忘祖、背離文化傳統的行為，令人痛心。我們可以擁有不同的政治觀點，但最基本的文化認同與孝道精神，不該被犧牲。慎終追遠不是口號，而是華人社會最核心的價值。」

此外，朱立倫表示，今天也是兒童節，孩子是社會的未來，我們有責任為他們打造一個安全、公平、充滿希望的成長環境，兒童節提醒我們，應該不分階層、地區與族群，讓每一位孩子都擁有受教與發展的機會，我們必須持續推動更完善的托育與教育政策、強化兒童保護機制，讓孩子免於暴力與剝削，真正享有一個幸福童年。

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