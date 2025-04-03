花蓮縣議張峻號召挺「罷傅」！吳靜怡列傅崐萁與正藍軍恩仇錄

花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

2025/04/03 10:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議會議長張峻2日清晨在臉書發文拋出震撼彈，號召罷免在地立委、國民黨立院黨團總召傅崐萁，引發外界熱議。對此媒體人吳靜怡整理傅崐萁與正藍軍的《恩怨情仇錄》，直言地方上隱忍傅老爺多久了？

吳靜怡在臉書PO文表示，花蓮縣張峻議長的公開信，寫了一段花蓮正藍軍的選舉歷程與內心想法，或許想點醒國民黨的支持者，真愛黨和利用黨的差異性，而花蓮是一個長期不被關注卻又被拿藍旗打藍的人把持，如果這次不罷免，花蓮傅氏王朝就會邁入三十年！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡列出，2001年、2004年花蓮縣立委選舉，傅崐萁以親民黨黨籍參選，成功幹掉國民黨，拿下花蓮縣兩席立委中的一席，另一席由民進黨獲得，顯示當時地方政治版圖的變化。

2001年選舉結果傅崐萁5萬1233票當選；2004年選舉結果傅崐萁6萬3465票連任成功。

2009年花蓮縣長選舉，傅崐萁未獲國民黨提名，選擇以無黨籍身份參選花蓮縣長，成功擊敗國民黨提名人杜麗華，展現其地方勢力已凌駕於國民黨組織；2009年選舉結果傅崐萁11萬750票、杜麗華6萬7915票。

2010年花蓮縣立委補選，傅崐萁力挺施勝郎（無黨籍），然而國民黨提名的王廷升在激烈競爭下險勝，顯示傅崐萁對地方選情的影響力已逐步增強；2010年補選結果：王廷升4萬2682票、施勝郎3萬7563票

2012年花蓮縣立委選舉，傅崐萁支持縣府農業處長張智超（無黨籍），但國民黨提名的王廷升仍成功當選，顯示國民黨在當時仍保有基層實力；2012年選舉結果：王廷升 10萬3220票 張智超 6萬6517票

2016年花蓮縣立委選舉，傅崐萁與國民黨協調，交換條件是支持國民黨提名的王廷升連任，並由其妻徐榛蔚獲得國民黨不分區立委提名，然而，選舉結果卻由民進黨提名的蕭美琴勝出，國民黨在花蓮的優勢開始動搖，同時，地方不滿，懷疑傅家沒有認真輔選；2016年選舉結果蕭美琴9萬2777票、王廷升8萬3164票

2020年花蓮縣立委選舉，傅崐萁以無黨籍身份參選，直接挑戰國民黨初選正式提名的黃啟嘉，並順利當選，進一步鞏固其在花蓮的政治勢力，國民黨在地方的影響力受到重創；2020年選舉結果傅崐萁11萬6602票、黃啟嘉8萬631票。

吳靜怡指出，以上，文字寫得簡單容易，地方上隱忍傅老爺多久了？為了擴張自我影響力，每次選舉過程中都是犧牲國民黨團結支持自己提名的人，黃啟嘉初選的時候傅崐萁本來沒有要選，更沒有參與初選，結果傅崐萁還去登記參選，傅崐萁長期經營農會和樁腳系統，如果不罷免傅崐萁，接下來，傅崐萁搞不好還會繼續選縣長！

吳靜怡續指，花蓮現在餐桌的議題就是要不要罷免傅崐萁？從不敢表態，到「查水錶事件」明良臻被羈押，地方的年輕人不再恐懼，民眾連署變得更積極，罷免團體在花蓮有微光，希望張峻議長真的能拿出陽光的實力，連署突破二階安全份數2萬5000份，這是扳倒惡勢力的最後一次了，全島救花蓮，花蓮也要自己努力！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法