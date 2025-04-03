傅崐萁稱綠營罷免「受中南海指示」 張益贍PO藍委拜見王滬寧影片打臉

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/04/03 10:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日質疑，民進黨發動罷免是受到中南海的指示，運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣。對此名嘴張益贍PO出去年4月花蓮大地震後傅崐萁帶國民黨立委拜見中國全國政協主席王滬寧影片，打臉傅崐萁的說法。

傅崐萁昨日針對前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓赴中國時被中共情報單位吸收成為共諜，在臉書PO文稱「現在是共諜在罷免藍委嗎？請問賴清德主席、柯建銘總召，原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣？民進黨日夜喊著抓共諜，不停誣指在野黨立委通匪，更直稱是『共匪立委』，結果匪諜原來就在『本能寺』，就在民進黨立委辦公室！」

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張益贍在臉書PO出一段影片，可以看到傅崐萁與王滬寧站在一起，王滬寧分別與國民黨立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈴、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人握手，張益贍在貼文中表示「傅崐萁：民進黨發動罷免『受中南海指示』？好哦，我們都收到了去年你去中南海跪舔王滬寧的『藍委罷免名單』！」

傅崐萁帶鶻民黨立委們拜見王滬寧影片

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