龍應台稱台灣應與中國和解 李忠憲：選擇做奴隸就別妄想和平

前文化部長龍應台近日寫了一篇題為「台灣的時間不多了」的文章投書《紐約時報》。（資料照，文化部提供）

2025/04/03 08:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台近日寫了一篇題為「台灣的時間不多了（The clock is ticking for Taiwan）」文章投書《紐約時報》，稱台灣應該與中國「和解」，引發外界議論。對此成大教授李忠憲直言「舔共不是和平，是跪下求活的幻覺」、「一旦選擇做奴隸，就別妄想有和平的資格」。

李忠憲在臉書發文指出，針對飛官Line群組裡的舔共現象，鷹爸徐柏岳在新台派上線節目上說：「恐懼使人自甘為奴！」龍應台則是在紐約時報投書「和平是民主的前提」。對此李忠憲質疑，原因是什麼？這個人長期居住香港，卻對香港的淪陷無動於衷；中國要來併吞台灣，即使對方是一個民主的國家，也令人感到恐懼，更何況是專制獨裁的中國。他也直言，有些人因為恐懼自甘為奴，但龍這種人是自我感覺良好，活在自己想像當中的世界，從馬英九的鷹犬化身成為中國傳遞橄欖枝的虛假和平鴿。

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李忠憲表示，正常的情況，恐懼是人類最本能的求生機制，當威脅變得具體，人們才會從被動轉為積極行動，當我們面臨威脅時，它會讓我們保持警覺，好讓我們做出應對，比如逃跑或自衛。

李忠憲提到，昨天德國的每日新聞在短短的10幾分鐘之內花了大概3、4分鐘來報導中國陸海空各式飛機軍艦武器圍困台灣的演習，他也直言「德國人應該不能了解台灣的股市還能漲，台灣人是習慣了中國的武力威嚇，還是不知道恐懼？但絕對不會是因為恐懼而自甘為奴」。

李忠憲也指出，當共同面對威脅的時候，如果自己感覺害怕，表示「你還活著」。他也強調，台灣楊双子等文學界的作家連署支持大罷免，這樣的行為才是從靈魂出發產生的動機。

李忠憲表示，人的存在意義之一，就是能夠感受他人的痛苦，對中國要併吞台灣這件事情，尤其用武力把台灣團團圍住，一般人會感到痛苦，會想辦法拿起手邊的武器，但像龍應台或退休軍公教等，住在中國、香港或美國舔共訴求台灣不要抵抗，任憑中國宰割的這些人，是因為不敢面對自己的恐懼，或人生累積的虛無，根本喪失自己存在的正當性。

李忠憲也強調，真正的勇氣不是沒有恐懼，而是即使害怕，仍願意堅守不該退讓的底線。台灣人不是不怕戰爭，而是知道若不反抗，中國的威脅會變成現實。

李忠憲也批評，舔共者自以為理性和平，實則是懼怕到連靈魂都繳械投降。他們無法面對恐懼，就選擇背叛現實，用虛構的和平來麻痺自己，也麻痺社會。

李忠憲在文末也強調，民主不是和平的結果，而是自由意志的延伸，只有在尊嚴中活著，和平才有意義。否則，那只是一種被奴役的靜默，一種「我不反抗，所以你不要打我」的卑微哀求。他也直言「我們可以恐懼，但不能因此選擇當奴隸」、「一旦選擇做奴隸，就別妄想有和平的資格」。

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