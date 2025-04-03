徐巧芯台中站台 一句比「開牛肉麵店」還慘逼哭羅廷瑋

國民黨立委徐巧芯（中）到台中市南區大慶活動中心，聲援同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（左2）。（記者黃旭磊攝）

2025/04/03 00:38

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委徐巧芯2日晚間到台中，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋站台，徐巧芯說從小「家裡開早餐店」，比「開牛肉麵店」的羅廷瑋還慘，過年都沒休假，而羅廷瑋回應遭污名化，講到激動處，當場泣訴說「父母每煮一碗麵都是養我長大，我以我的家為榮。」

「惡罷退散，平安大會」2日晚間第4度在台中市舉行，徐巧芯、民眾黨立委張啓楷及時事評論員、歷史哥李易修、國民黨發言人李明璇先後開講，上百民眾熱情支持，羅廷瑋的媽媽也到場，全程在台下默默為兒子打氣，徐巧芯說，民進黨發起惡罷，一次性打包要把國民黨、民眾眾全部送去罷免，大罷免若贏，立法院長就換柯建銘來做。

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徐巧芯說羅廷瑋面對罷免壓力很大，羅曾找她心裡諮商，說對爸媽很孝順，身上背著一家7口，沒過這關（遭到罷免）該怎麼辦，一個想家人、愛家人的人就能愛人民，反觀在中國有小三的曹興誠、趙天麟，抗中保台講假的。

徐巧芯表示，羅家開牛肉麵店，而自己家裡開早餐店，沒有休過年，7月到9月暑假都沒休，長大後決定你是誰，是自己決定活成什麼樣子。

羅廷瑋說，地方上有擺攤伯伯說他刪除育兒經貼、長照補助，要罷免他，第二個說他是共產黨，還被耳語說棄養爸爸、對爸動手動腳，他在家裡是最小的小孩，常摟摟抱抱爸爸，父母家人是底線，抹黑一定告到底。

羅廷瑋表示，在台中南區很多人知道家裡賣牛肉麵，父母每煮一碗麵都是養我長大，爸爸幫忙跑行程，媽媽曾說家庭沒有很好，才讓他這麼辛苦，「我以我的家為榮」，說到這裡泣不成聲。

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