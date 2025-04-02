中共要消滅中華民國生存空間 海基會：我們無法退讓

「第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」2日下午拜會海基會，海基會董事長吳豊山（右）親自接見。（海基會提供）

2025/04/02 23:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會董事長吳豊山今天向亞洲台商說，海基會一直努力恢復兩岸對話，但對岸堅持我方必須承認「九二共識」，消滅中華民國的生存空間，所以我們無法退讓。

「第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」2日下午拜會海基會，海基會由吳豊山、副董事長兼祕書長羅文嘉親自接見。

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4月，亞總林凱民總會長率「第32屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」一行前往海基會拜訪，由吳豊山董事長、羅文嘉副董事長兼祕書長親自接見。

吳豊山致詞說，400年來台灣都以世界貿易島自居，今後台灣也必然會持續以愛好和平的世界貿易重鎮，在國際社會扮演關鍵的角色。

吳豊山指出，2024年台灣出口總值4750億美元，進口3994億美元，整體貿易數字比G20中近半國家還亮眼，這是國內工商業者和旅居世界各國的台商共同打拼的寶貴成果。

吳豊山提及，亞洲一直是台商主要投資地區，不論是投資項目、金額都名列前茅，也是台商最密集的區域。台商是台灣經濟能在全球持續發光發熱的重要力量，更是我們在兩岸和亞太地區經濟合作中的橋梁。

他強調，期待台灣經濟實力增強，為我們創造更寬廣的國際空間，也協助台商朋友走向世界，創造利基，在全球市場上扮演更重要的角色。

亞總總會長林凱民說，感謝海基會致力協助亞洲台商與中國台商搭建交流管道，亞總願意扮演亞洲台商與中國台商之間的橋梁，強化彼此投資，成為生意往來最佳夥伴。

與會台商關心現階段兩岸關係發展，吳豊山向台商說明，政府政策是「維持現狀」，賴總統在就職演說明確說，「希望以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」，海基會一直努力恢復兩岸對話，但對岸堅持我方必須承認「九二共識」，消滅中華民國的生存空間，所以我們無法退讓。

吳豊山強調，兩岸關係牽涉到美、中互動，也牽涉到世界上主要國家的態度。尤其是美國川普總統再次上任後，台、美、中關係進入一個新的局面，世界大局也在醞釀巨大的變化。

吳豊山認為，不論美國也好、中共也好，和平才是唯一的光明大道，我們願意抱持審慎樂觀的態度，看待兩岸的未來。他要特別請託旅居海外的台商朋友，向駐在國的朝野傳達台灣人民是愛好和平、與人為善的益友。

海基會董事長吳豊山（右）向亞洲台商說，海基會一直努力恢復兩岸對話，但對岸堅持我方必須承認「九二共識」，消滅中華民國的生存空間，所以我們無法退讓。 （海基會提供）

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