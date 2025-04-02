合體徐巧芯、張啓楷反惡罷 羅廷瑋：守護我就是守護韓國瑜、盧秀燕

國民黨台中立委羅廷瑋合體藍委徐巧芯、白委張啓楷呼籲反罷免。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/02 23:12

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中罷團公布中六選區罷免連署募集破2萬份，國民黨立委羅廷瑋今晚與立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷等人合體，組「在野挺台中連線」，呼籲民眾反罷免，更喊出若「民進黨贏，立法院長就會變柯建銘」，保護羅廷瑋，就是保護立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕。

台中罷免羅廷瑋的罷團「敲羅行動」今天公布中六選區罷免羅廷瑋的罷免連署募集已突破2萬份，距離二階通過門檻2萬7千餘份連署還有一段距離，為了保險起見，盼能讓連署份數衝到3萬5千份以上，籲民眾趁清明連假參與連署，下架亂刪預算弱化台灣的不適任立委。

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羅廷瑋今晚舉辦「惡罷退散平安大會」，張啓楷、徐巧芯特地南下合體「在野挺台中連線」力挺。

羅廷瑋說，國民黨跟他在立院認真把關預算，提出國會改革，修財劃法增加預算讓台中市長盧秀燕更好做事，結果「擋了民進黨財路」，現在使出所有手段就是要拉他下台，大罷免若贏，國會龍頭恐換人，守護羅廷瑋就是守護立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕，更讓執政黨有所畏懼。

張啓楷肯定羅廷瑋問政認真，呼籲在場民眾一定要出來投不同意票，「小羅若倒，韓國瑜、盧秀燕都會倒」，立法院長就會變柯建銘。

徐巧芯說，若不是藍白在國會多數，何來罷免？民進黨想一次打包把國民黨立委全送罷免，創史上惡例，輸不起就要「翻桌」，籲民眾相挺，保護韓國瑜、盧秀燕、羅廷瑋，不能讓民進黨得逞，民進黨若贏，立法院長就會變柯建銘。

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