為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆柯建銘「這原因」找曹興誠罷免她 徐巧芯：羅廷瑋害的

    國民黨立委徐巧芯（前排中）今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（前排左3）站台。（記者黃旭磊攝）

    國民黨立委徐巧芯（前排中）今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（前排左3）站台。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/02 22:39

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋站台，她說，民進黨立法院總召柯建銘找前聯電董事長曹興誠，要罷免她，起因是她代替羅廷瑋去聽立院委員會聽海鯤軍艦預算案，當時用iPad播字幕，要求柯建銘「請講重點」，沒想到他惱羞成怒，找來曹興誠要罷免她。

    「惡罷退散，平安大會」今晚第4度在台中市舉行，徐巧芯與羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷、時事評論員、歷史哥李易修及國民黨發言人李明璇開講，羅廷瑋的媽媽等上百支持者聽講。徐巧芯說，會被柯建銘找曹興誠罷免，就是「羅廷瑋害的，起因就是你」，當時代替羅廷瑋去聽立院委員會聽海鯤軍艦（SS-711）預算案，由國防部長顧立雄簡報潛艦做完海下測試，才會動支第2到第7艘建造預算，柯建銘卻指稱國民黨是跳梁小丑，連講7遍說國民黨「刪除」潛艦預算。

    徐巧芯指出，柯建銘持續在協商連講40分鐘，還跳針說國民黨是「跳梁小丑」，她才用iPad播字幕，對攝影機放著請柯建銘講重點，柯建銘繼續指稱國民黨刪潛艦遇算，綠委吳思瑤趕緊用小抄說是「凍結」不是「刪除」，沒想到柯建銘惱羞成怒，「凍結」跟「刪除」搞不清楚，很生氣猛敲拐杖，之後就找曹興誠罷免她。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播