爆柯建銘「這原因」找曹興誠罷免她 徐巧芯：羅廷瑋害的

國民黨立委徐巧芯（前排中）今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋（前排左3）站台。（記者黃旭磊攝）

2025/04/02 22:39

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋站台，她說，民進黨立法院總召柯建銘找前聯電董事長曹興誠，要罷免她，起因是她代替羅廷瑋去聽立院委員會聽海鯤軍艦預算案，當時用iPad播字幕，要求柯建銘「請講重點」，沒想到他惱羞成怒，找來曹興誠要罷免她。

「惡罷退散，平安大會」今晚第4度在台中市舉行，徐巧芯與羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷、時事評論員、歷史哥李易修及國民黨發言人李明璇開講，羅廷瑋的媽媽等上百支持者聽講。徐巧芯說，會被柯建銘找曹興誠罷免，就是「羅廷瑋害的，起因就是你」，當時代替羅廷瑋去聽立院委員會聽海鯤軍艦（SS-711）預算案，由國防部長顧立雄簡報潛艦做完海下測試，才會動支第2到第7艘建造預算，柯建銘卻指稱國民黨是跳梁小丑，連講7遍說國民黨「刪除」潛艦預算。

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徐巧芯指出，柯建銘持續在協商連講40分鐘，還跳針說國民黨是「跳梁小丑」，她才用iPad播字幕，對攝影機放著請柯建銘講重點，柯建銘繼續指稱國民黨刪潛艦遇算，綠委吳思瑤趕緊用小抄說是「凍結」不是「刪除」，沒想到柯建銘惱羞成怒，「凍結」跟「刪除」搞不清楚，很生氣猛敲拐杖，之後就找曹興誠罷免她。

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