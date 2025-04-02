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    秀手臂黑青挺羅廷瑋 徐巧芯：大罷免若贏 院長就是柯建銘

    國民黨立委徐巧芯秀出右上臂說，這是被「哈利波特拐杖打黑青的」。（記者黃旭磊攝）

    國民黨立委徐巧芯秀出右上臂說，這是被「哈利波特拐杖打黑青的」。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/02 21:55

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯今晚到台中市南區大慶活動中心，為同樣身陷罷免風暴的藍委羅廷瑋站台，徐巧芯說，民進黨發動的「大罷免若贏，（立法）院長就是柯建銘」，民進黨輸不起，要一次性打包把國民黨、民眾眾全部送去罷免，呼籲選民出來投票、不同意罷免，把羅廷瑋保護好，就是保護好立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕。

    「惡罷退散，平安大會」今晚第4度在台中市舉行，晚會由時事評論員、歷史哥李易修及國民黨發言人李明璇主持，徐巧芯、羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷開講，羅廷瑋的媽媽等上百支持者群情激憤，徐巧芯說，國民黨加民眾黨在國會多數，民進黨要一次性打包全部送去罷免，民進黨在國會打不贏，開刀住院人數差了15個，「大罷免若贏，（立法）院長就是柯建銘」。

    徐巧芯當眾秀出右手上臂說，這是被「哈利波特拐杖打黑青的」，立法院只有柯建銘說了算，他想當院長，這屆被殺出韓國瑜來當院長，柯建銘只能敲敲槌，讓自己一錘定音，沒想到輔具變凶器，變成雙節棍。

    徐巧芯表示，羅廷瑋可以保護韓國瑜，大罷免若贏就變成柯院長，而民進黨對台中市長盧秀燕虎視眈眈，盧秀燕需要新芽保護大樹，罷免羅廷瑋無疑是砍掉盧的手腳。

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