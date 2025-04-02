反譏國民黨才是「最大共諜組織」 朱正軒：烏賊戰術改不了親共形象

對於國民黨質疑民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，台南市議員朱正軒反譏國民黨才是「最大共諜組織」。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/02 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨立委王鴻薇等人批評民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，民進黨台南市議員朱正軒回嗆，國民黨在立法院成為最大黨後，以囂張姿態推出各種毀憲亂政、違憲法案，儼然成為「台灣最大共諜組織」，試圖透過「烏賊戰術」模糊焦點，但仍無法改變親共、舔共形象。

朱正軒說，賴清德總統3月13日曾向國人報告，2024年因共案起訴人數共64人，是2021年的3倍之多，其中，統促黨、互康聯盟黨、台灣軍政府等是中國發展的叛國組織，且去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人佔共諜案比例高達66％。

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朱正軒說，種種數據顯示中共對台滲透極為深入，除了政黨與軍人，現在更發現民進黨團助理也成為滲透目標。中共對台的滲透可謂是無孔不入，面對這樣的嚴峻情勢，必須用最大的力量支持政府抓出共諜維護國安。

朱正軒也提到，國民黨去年成為立院最大黨後，以囂張的姿態推出各種毀憲亂政、違憲的法案，更無所不用其極地利用財劃法、預算案來癱瘓中央政府及各部會，立委沈伯洋提出的立委赴中報備案更被藍白聯手阻擋28次，傅崐萁更是帶團赴中在公開場合稱自己代表中央政府。

朱正軒說，國民黨儼然成為「台灣最大共諜組織」，而國民黨王鴻薇、羅智強竟召開記者會指民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，簡直匪夷所思，民進黨領導的中央政府積極抗中，近來更強硬表態支持武統的共配不應留在台灣。如今國家安全遭受如此嚴重的滲透，政府未來勢必更加強力保護國家安全。

朱正軒直言，王鴻薇等人試圖透過「烏賊戰術」來模糊焦點，無法改變其親共、舔共的形象。他呼籲國民黨應該回頭是岸，不要成為中共的附庸，而應與台灣人民站在一起，共同對抗中共滲透，維護國家安全。

據了解，曾任前立法院長游錫堃、民進黨立委羅美玲等人助理的盛礎纓，涉及洩漏機敏資料給中共，遭檢調搜索約談，訊後諭令20萬元交保。 立法院國民黨團書記長王鴻薇今開記者會批評民進黨整天抹紅在野黨立委，「抗中是工作，賣台是生活」。

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