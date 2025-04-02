雙北罷免藍委4月「追垃圾車收件」 2階連署巷戰對決

雙北罷免藍委團體今（2）日緊急舉行記者會指出，全國罷團都未達第2階段目標，第1階段沒有簽署，更應把握第2階段。（翻攝罷團直播）

2025/04/02 21:50

〔記者黃子暘／新北報導〕公民團體發起罷免35席國民黨立委行動，第2階段進度全面告急，卻有惡意謠言四起阻撓收件，雙北罷免藍委團體今（2）日在台北市緊急舉行記者會指出，全國罷團都未達第2階段目標，第1階段沒有簽署，更應把握第2階段；此外，4月起雙北罷免藍委團體將啟動「垃圾車計畫」收件，走進各里區巷弄發起綿密巷戰，詳細路線、時間資訊將陸續公告於各罷團官方社群。

罷免藍委賴士葆的「文山退葆」、罷免藍委徐巧芯「剷除黑芯」、罷免藍委王鴻薇「山除薇害」、罷免藍委洪孟楷「罷洪！刻不容楷」、罷免藍委葉元之「板橋大刪元」、罷免藍委張智倫、林德福「倫刪立舒、無獻清林」（雙和罷團）出席活動。

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出席罷團預告，4月4日兒童節下午1點到5點，雙北罷免藍委團體到台北市立動物園前面代收全國35區藍委罷免案連署書，4月起也將啟動「垃圾車計劃」收件，走進各里區巷弄進行綿密巷戰，各團隊小車隊起跑日期、時間將陸續公布於官方網站，歡迎民眾繳交已填好的連署書，或前來填寫連署書。

出席罷團指出，針對罷免收件的謠言四起，雙北罷團因此緊急舉行記者會闢謠，目前全國罷免藍委案第2階段收件均未達到目標，呼籲大眾切勿相信非罷團官方公告收件數，已簽第1階段提議的民眾第2階段連署也要來簽，第2階段軍公教人士可參加連署，呼籲大眾為台灣民主、下一代把握時間連署。

惡意冒充罷團收集民眾連署書消息頻傳，出席罷團呼籲，交件時應認明罷團志工背心、識別證，最安全的途徑就是前往罷團公告指定收件管道（罷團站點及攤位、友善店家、民進黨籍民代服務處等）交件，各罷團均以生命保衛民眾個資，籲連署民眾勿將連署書交給來路不明者。

出席罷團說，第二階段尚要預留造冊時間，目前各罷團都未達到第2階段安全目標，長輩群組、口頭間已有已達標、不用再去簽連署的謠言，呼籲大眾應依罷團官方公告數字為準；至於各單位對罷免意願的民調，出席罷團疾呼，第2階段連署未通過，就沒有第3階段的投票，請有意罷免不適任立委的民眾踴躍響應第2階段連署。

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