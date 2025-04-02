桃市罷免藍委連假不休息 胖卡、小蜜蜂偏鄉都會分進合擊

罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊出動胖卡行動連署車，行駛大溪區一帶，深入偏鄉鄰里收件宣傳。（「桃六刪邱」團隊提供）

2025/04/02 22:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委行動，清明連假期間，各區志工加強「陸戰」策略，祭出胖卡、LED影音宣傳車宣傳連署之外，也以徒步行走或定點小蜜蜂收件方式，深入各地都會區與偏鄉，力拚第2階段連署達標過關。

罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，今天起到週六，藉影音宣傳車，在大園、觀音、楊梅區宣傳罷免藍委理念，以及宣傳這週六下午3點在楊梅區錫福宮，團隊將與罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、前立委陳柏惟一同宣講護民主。

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Rick提到，近日團隊連署陸續遇到志工被言語挑釁的情形，還有上個月30日遭黑衣人拍照盯場狀況一事，今天有網友幫家人澄清，說爸爸是穿著黑色運動服去公園運動，途中好奇看連署活動，而被誤會成「黑衣人盯場」，目前連署站點與大型宣講都有警力維安，和平理性進行罷免一直是團隊主軸，將持續提醒志工，遇可疑情況，第一時間要報警處理，保護安全。

罷免第五選區呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生表示，由於市議員劉仁照去年競選立委拿逾6.9萬票，而近日統計平鎮區各里收件量，發現人口相對多的義興里，連署收件數有限，可能跟長輩資訊取得不易有關，因此今天志工在義興里一帶徒步深入巷弄，用隨招隨停方式收件，4天清明連假期間，持續在平鎮、龍潭、中壢區進行小蜜蜂連署。

罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米表示，近期連署熱度明顯較冷，可能有許多是資訊不易取得、或行動不便的長輩族群，這週趁連假期間，團隊出動胖卡行動連署車，行駛大溪區一帶，深入偏鄉鄰里收件宣傳，此外，也持續在八德都會區域進行小蜜蜂連署，分進合擊，藉此維繫連署熱度。

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工今天在平鎮區義興里一帶徒步，用隨招隨停方式，深入巷弄收件。（「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊提供）

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