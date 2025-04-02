藍白民代+傾中媒體！中國軍演造謠「LNG船無法入港」 國安單位揭傳播鏈

經濟部澄清，液化天然氣船均如期靠卸，並未受中國軍演影響。（資料照）

2025/04/02 21:04

〔記者陳昀／台北報導〕中國昨對台發動「海峽雷霆-2025A」軍演，網路再次出現假訊息，指來台的全球液化天然氣（LNG）船被軍演擋住「掉頭避險」，今被國防部、海巡署嚴正駁斥。國安人士以此案為例分析傳播鏈，先是藍白民代引用做政治攻防，傾中媒體再協力操作、發布新聞傳散，這就是中國操作「訊息作戰」的主要模式之一，提醒國人注意。

國安單位發現，昨天下午15時52分，mobile01論壇一個文章積分0的帳號，發表「中共軍演LNG船又被卡死 惠比須號衝鵝鑾鼻中油挫咧等?」內文指出，原先載運天然氣前往高雄永安港的LNG船，因為對岸宣布軍演「被卡死」，「凌晨突然直接調頭原路折返」，質疑中油無法準時卸收。

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不到1小時，ptt帳號bkef1423接力發文「中共軍演又擋LNG船抵台 天然氣存量危險」，引用前述mobile01文章，並稱台中港LNG船也無法進港，甚至表示共軍已經衝進24海浬；同一人於晚間8時21分再度發文「最新，我國LNG船緊貼共軍海巡結界進不來」，除了聲稱LNG船還在外海之外，加碼說航線貼著共軍路線走，根本是共軍設下的結界。然而，事實是，該船根本依照原定時序正常入港，經濟部也迅速發新聞駁斥。

國安人士指出，這些來自社群的假消息，透過不同平台接力傳遞，傾中媒體還扮演在地協力者擴散假新聞，當天晚上10時26分，透過國內知名傾中媒體以「天然氣LNG船遇「軍演結界」進不來？網查航線圖炸鍋了」下標，幾乎百分之百引用該網友文章內容，在毫無任何查證下，為網路錯假訊息再度接力。

國安人士表示，另一家親中媒體今天接棒，中午先報導「一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？學者給答案了」直指LNG船受軍演影響未依時程進港，未來一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？下午3點半報導「進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險」之外，主筆室還以「中共圍台下的能源議題 有如房間裡的大象」為題發表評論。自此，一個網路假訊息不僅沒有被澄清，更在24小時內被上升為能源議題。

國安人士提到，就連國民黨、民眾黨國會議員也被認知作戰，不但不查證還拿來政治攻防，成為假消息認知站的協力者。立法院民眾黨團副總召張啓楷受訪，就引用前述錯假訊息，表示有民眾提醒是否有LNG船因中共這次「軍事演習結界」而掉頭迴避、進不了台灣；國民黨立委賴士葆下午也在記者會跟進稱，有艘LNG船被封鎖，戰時能源非常重要，LNG儲量只有7到11天，應思考要不要重啟核電。

國安人士表示，雖然經濟部已出面澄清錯假訊息，該船也已停靠完成卸貨，但造謠消息鏈並未結束，在歷屆中國官媒愛用名嘴榜單均名列前茅的郭正亮，再度跳出來協力，煞有其事地說，看到前方海域在進行軍演時，LNG船一定會繞開相關區域，在不知道軍演是否會動用實彈的情況下，當然不敢硬闖進台灣周邊海域，而是會直到軍演結束後，才會進入台灣港口，因此他認為，網友「LNG船因軍演不敢進入台灣周邊海域」的說法是事實。

國安人士說，不要說郭正亮當過立法委員，就連一般民眾都知道，無論是港口停靠，或是中油收貨都是有排程的，不是提早抵達就可以隨時靠港。如果共軍要進行實彈演習，也必須提前劃設禁航區域範圍，不是說打就可以打，除非在郭正亮心中，「中共解放軍野蠻到想實彈就實彈，不需要顧慮全球航運，所以不用劃設禁航區」

國安人士感嘆，「我國LNG船因為解放軍進行軍演，導致被封鎖無法入港」這類錯假訊息，已經不只發生過一次，去年經濟部等相關單位也已經不斷澄清，但還是有人被騙上當。過去24小時告訴我們，敵人只需要在網路用不明帳號散布，透過特定媒體與名嘴協力，不經查證的立委政治攻防，最後可能會導致以假亂真，呼籲民眾加強媒體識讀，多方查證，不要輕信特定媒體報導。

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