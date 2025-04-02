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    首頁　>　政治

    盛礎纓捲入共諜案 民進黨彰化縣黨部火速開除黨籍

    盛礎纓涉違反國安法訊後20萬元交保，民進黨彰化縣黨部火速開除黨籍。（讀者提供）

    盛礎纓涉違反國安法訊後20萬元交保，民進黨彰化縣黨部火速開除黨籍。（讀者提供）

    2025/04/02 20:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕曾任前立法院長游錫堃、民進黨立委羅美玲等人助理的盛礎纓，因涉及洩漏機敏資料給中國，被檢調搜索約談，訊後諭令20萬元交保。民進黨彰化縣黨部今天火速開除盛礎纓的黨籍，縣黨部主委楊富鈞表示，盛礎纓入黨不到一年，彰化黨工幾乎無人認識他。

    楊富鈞指出，縣黨部也是接獲中央黨部通報，才知道盛礎纓去年5月經由線上申請入黨，由於當時申請的戶籍在彰化縣，因此，今天也緊急透過評議程序處理，在取得共識下，一致決議予以最嚴厲的除名處分。

    不過，就在綠營助理捲共諜案傳出後，彰化政壇根本沒有人想到盛礎纓戶籍竟是彰化縣員林市，對此，楊富鈞強調，經過初步了解，當地黨公職或是民意代表，都沒有人認識盛某，也沒有接觸過，盛某也不曾出席綠營彰化縣的場子，至於為盛礎纓某會在彰化縣入籍，是否有地緣關係或是親族關係，仍有待進一步釐清。

    楊富鈞指出，由於彰化綠營都不曾經過盛礎纓，未來仍將進一步調查與了解，但由於盛礎纓涉案對於民進黨聲譽影響很大，已立即開除黨籍。縣黨部也對盛礎纓涉及妨礙國安的滲透行為，予以強力譴責，認為全民不分黨派，都應共同因應。

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