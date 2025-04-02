酸挺大罷免徐柏岳「跳機逃兵」 國民黨發言人：感到不齒與憤怒

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/02 21:23

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徐柏岳挺罷遭踢飛官群組指逃官 徐斥：哪個逃官能合法領退休金?

〔記者施曉光／台北報導〕前飛官徐柏岳出面支持大罷免，不但被踢出空官校友LINE群組，還遭人爆料曾經在國外跳機逃官；他已向媒體澄清，當時是有特定任務，回國當天就去軍法處銷案。不過，國民黨發言人楊智伃今晚在臉書發文諷刺，站在過去主張「統一公投」的曹興誠旁邊的，被發現是一位「空軍逃兵」徐柏岳，「從跳機逃兵到詐航總經理：徐柏岳的『特殊任務』現在才開始？」

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楊智伃說，徐柏岳打著退伍軍人的稱號，卻被同袍質疑在1995台海危機期間，「跳機滯美」逃避義務，30年後搖身一變成了「抗共保台大罷免」的英雄，「作為軍人家庭長大的我，真的看不下去，對徐柏岳真心感到不齒與憤怒。」

楊智伃還說，空軍的軍魂是「精誠、剛毅、果敢、奉獻」，更強調「忠勇」軍風，然而徐柏岳的所作所為與此完全背道而馳，既不忠誠、更不勇敢。

她指出，在1995年當年台灣社會一度流傳陰謀論，聲稱中共將於「1995閏8月」出兵攻台，引發部分軍中人員恐慌，當時擔任空軍455聯隊飛官的徐柏岳，背棄中華民國，選擇在美國滯留不歸，跳機逃官，在老父親確認當時「返國自新」專案政策後，才被勸回台。

楊智伃說，這樣的人為了鼓吹大罷免，竟然還大言不慚地批評其他真正忠誠愛國的國軍，「他們是恐懼、不願守護自由的人」，她請問徐柏岳，「你30年前背棄國家、逃避軍職、『跳機』滯美，你有捍衛民主自由嗎？你有捍衛中華民國嗎？現在又與操弄仇恨動員的民進黨站在一起炒作大罷免，你是想幫助民進黨消滅中華民國嗎？你口中的『特殊任務』是不是現在才開始？」

楊智伃痛批，徐柏岳的種種作為都是對軍人價值的踐踏，是對國軍忠誠愛國的玷汙，作為一位軍人家庭出生長大的孩子，她要呼籲所有熱愛台灣、熱愛中華民國的好朋友，一起唾棄透過罷免手段達成民主獨裁的行徑！

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