畫面曝光！中國軍演被我方鎖定監控 貨輪悠然航經海警船

海巡署公布貨輪悠然經過中國海警船畫面。（取自管碧玲臉書）

2025/04/02 20:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國1日起對台灣發動「海峽雷霆-2025A」軍演，海委會主委管碧玲今（2日）在臉書貼出海巡署監控畫面，管碧玲針對國民黨主席朱立倫「引戰說」，反擊是受統戰的迷惑，炮口向內，國家被侵犯，卻認為是自己國家的錯。管碧玲說，有國軍和海巡守護，中國機艦都被鎖定監控，「貨輪在我們守護中，悠然的航行在中國海警船的旁邊」。

中共人民解放軍東部戰區今天在台灣海峽中部、南部海域，進行「海峽雷霆-2025A」軍演，也引發台灣朝野攻防。

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管碧玲指出，很多政治人物或政黨看待兩岸關係，總是陷入中國統戰宣傳的迷障，看不到真相，並且受統戰的迷惑，炮口向內，國家被侵犯，卻認為是自己國家的錯，朱主席指責賴總統引戰，就是最好的例子。

她說，中國的軍事演習，不是始於2025A，也不是每一次都有理由，美國眾議院議長來訪、總統出訪、國慶演說、突如其來也可以軍演，不需要有任何人引戰。

她表示，中國的統戰十分厲害，軍演時會大力操作認知作戰，用聲光色影營造其封控台海的恐怖氣氛，他們有使用語言的高手，舉凡「聯合奪控」「要域佔控」「要港要域封控，對海對陸打擊」以及「奪取綜合制權」等，這些語言充滿恫嚇，配合海空侵擾的機艦部署，數量、梗圖、影像的轟炸，企圖威懾人心。

管碧玲說，台灣有些政治人物，可能有特別的考量，會隨之傳遞這種恐怖氣氛，但是廣大的人民生活如常，並未受到影響。即使在海上，中國也數度在軍演的時候用天然氣船無法進港，來假裝已經取得綜合制權，但是都被戳破，都是造假的訊息，今天就如法炮製一次。

她表示，真正的海洋，有國軍和海巡守護，中國機艦都被鎖定監控，國軍和海巡的守護被信賴，貨輪在我們守護中，悠然的航行在中國海警船的旁邊，有人製造麻煩，我們就努力解決麻煩。

她強調，統戰是一個迷障，不必顛倒、無有恐怖，不必把被侵犯的原因，攬在自己國家的身上。

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