不爽很久了？ 立院議場驚見陳雪生「暴揍」傅崐萁！

連江縣立委陳雪生跑去「暴揍」傅崐萁看板，引發網友熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/04/02 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕帶領藍白兩黨毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪濫凍中央預算的國民黨立院黨團總召傅崐萁，被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，藍營內部已傳出不滿聲音，當中似乎就包括4連霸連江縣立委的陳雪生。近日在立法院議場，發生陳雪生跑去「暴揍」傅崐萁看板的場面，引發外界熱議。

藍營黨團上週二（3/25）將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，為阻擋院會確認議事錄，昨天（4/1）上午7點綠營立委進場佔據主席台，並在議場地板鋪上寫有大大藍字「罷」的布條。下午4點多，藍委們也進入議場，指責綠營讓院會白白空轉一天，並著手拆掉黏在地板上的「罷」字布條，沒想到過程中，被捕捉到陳雪生跑去「暴揍」傅崐萁看板的一幕。

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從現場國會助理拍攝的影片可以看到，其他藍委在拆「罷」字布條時，陳雪生竟直穿過自家人，對著綠委邱議瑩手上放著傅崐萁肖像、寫有「裁傅自由 傅崐萁怕罷免」的手舉牌出拳，綠委王美惠見狀上前制止，語帶調侃說「那是你們總召，你不要一直打啦」，綠委許智傑則高喊「陳雪生打傅崐萁」，邱議瑩則笑稱「陳雪生，你像打共匪這樣打就對了」。

這段畫面曝光後隨即引發網友熱議，「看來積怨許久」、「怎麼辦？我們譴責暴力，但……」、「我沒想到我的人生會出現誇獎陳雪生的一天」、「不爽自己黨團的總召很久了」、「笑死，一堆人因為傅崐萁要被罷免，我是他也會不爽」、「陳雪生是最怕罷免的那個，但他也只是演演戲揍ㄧ下而已啦！」、「陳雪生最近很認真當迷因」。

罷免陳雪生的團隊「馬祖剷雪大隊」上月17日表示，他們一階連署提議已過門檻但「暫不送件」，要直接為第2階段準備。沒有料到自己也會身陷罷免危機的陳雪生，日前在院會質詢閣揆卓榮泰時，主動提到自己面臨罷免的事，「院長，拜託不要去談罷免的事情，拜託一下！說真的，我對馬祖的鄉親非常熱愛，我也熱愛這塊土地啊，剩下3年讓我做完好不好，這邊跟你懇切的拜託！」

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