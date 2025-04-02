龍應台怪賴清德升高與中國對峙 陶儀芬：譴責被霸凌者是不文明行為！

龍應台近日寫了一篇題為「台灣的時間不多了」的文章投書《紐約時報》。（資料照）

2025/04/02 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在前總統馬英九執政時期擔任文化部長的作家龍應台，近日寫了一篇題為「台灣的時間不多了（The clock is ticking for Taiwan）」的文章投書《紐約時報》，稱台灣應該與中國「和解」，還指責民進黨讓兩岸關係惡化。對此，台大政治系副教授陶儀芬今天（2日）痛批，龍應台這篇文章根本是在譴責被霸凌的一方！

《紐時》昨天（1日）刊出龍應台的邀稿專文，龍應台以台灣計程車司機脫口說出「今日烏克蘭，明日台灣」當作開頭，指不少台灣人看到美國總統川普對烏克蘭的態度後，擔憂未來美國也會「背叛」台灣。她稱，在中國的力量逐漸增強、美國開始背棄盟友之際，台灣走到了關鍵且危急的十字路口，台灣確保和平自由的唯一辦法，就是與中國「和解」，而不是坐等強權來決定台灣前途。

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龍應台還批評，馬英九過去為台灣打開兩岸和平榮景的那扇窗被關閉，台灣現任總統賴清德試圖強化與中國的對峙、直指中國是「境外敵對勢力」、大量採購武器，讓中方發出警告，讓台灣人相當不安。龍應台宣稱，現在有一點很清楚，完全依賴美國、拒絕和反抗中國，不再是台灣前進可行的道路，留給台灣的時間不多了

對此，陶儀芬今天在臉書發文批：「請大聲叫習近平『用文明說服』您！譴責被霸凌的一方不願同理是不文明的行為！龍應台《紐約時報》文章中提到馬英九時期兩岸的信任與熱絡今日不再，這是事實。但問題是她認為是民進黨的錯，請看看南韓、菲律賓、歐洲，當時也跟中國關係很好，現在關係惡化，從中撤資，不信任中共，難道是民進黨的錯嗎？」

她接著說：「賴清德近日的作為（指驅趕鼓吹武統中配），以北歐人權標準來看，都符合比例原則，龍應台與一些藍營菁英一直要把它比擬為1950年代兩蔣的白色恐怖，適合嗎？問題在這些藍營菁英對共產黨比對民進黨更信任吧？為何可以更同理習近平，無法同理賴清德？為何要去《紐時》告洋狀？以跟計程車司機的對話開始文章，就站在一個高高在上的姿態來面對台灣，這是這些年來我一直受不了龍應台的地方。」

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