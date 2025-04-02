桃市6選區都告急！清明連假罷免連署 綠議員車站、夜市設小蜜蜂

桃園市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪2日趁清明連假前返鄉高峰，在桃園火車站前設立小蜜蜂連署點，以手寫板、大聲公號召民眾挺身而出。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/02 19:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6區立委罷免第2階段連署「告急」，桃園市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪今（2）日趁清明連假前返鄉高峰，在桃園火車站前設立小蜜蜂連署點，以手寫板、大聲公號召民眾挺身而出，6個選區的民眾都可就近連署；議員余信憲連假期間將前進桃園夜市設立連署點。

黃瓊慧表示，第2階段連署進入倒數計時，過去定點連署點從每天3、400份連署書，到最近減少到約100份，明顯感覺人潮變少，因此串聯黨內議員到桃園火車站設立小蜜蜂連署點，並準備「桃園6席立委甘願在立法院當傅崐萁的舉手部隊」、「唯有罷免不適任、賣台的國民黨立委，台灣的孩子才有希望」、「一起做一個堂堂正正的台灣人」等手寫板，透過簡單、易懂的文字，告訴民眾立法院發生的事，號召更多民眾加入罷免連署，而她服務處的定點連署點也會持續開設，希望第2階段至少能「過半」過關。

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許家睿表示，桃園6名藍委只會製造國會亂象，桃園許多大型建設包括桃園鐵路地下化、捷運綠線及棕線、交流道等建設都被犧牲掉，呼籲第1階段已連署的民眾，第2階段還要再填寫，第2階段要過關才能投票。

李宗豪表示，現在服務處都有加開時間，全力支援公民團體罷免連署份數，告訴民眾「國民黨立委在國會大幅刪凍教育預算，回到桃園又在校門口發政績傳單爭取家長支持」，雙面手法也掩蓋不了影響下一代的事實，唯有淘汰不適任立委，才能還給台灣自由民主。

議員余信憲清明連假4、5、6日晚間，選在熱鬧的桃園夜市承租攤位設置連署點，民眾逛夜市就可填寫連署書，之後將視情況是否持續設置。

公民團體也把握清明連續假期，除了原有的連署點，各區都廣設小蜜蜂連署站，統計目前第2階段收到的罷免連署書，以第1選區牛煦庭最多，門檻3萬3956份、目前收件1萬6500份，收件進度48.6%，其次為第2選區涂權吉，門檻3萬0872份、目前收件1萬2800份，收件進度41.5%。

桃園市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪2日趁清明連假前返鄉高峰，在桃園火車站前設立小蜜蜂連署點，以手寫板、大聲公號召民眾挺身而出。（記者鄭淑婷攝）

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