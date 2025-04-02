台中罷免案出現死亡連署？罷團反批抹黑造謠：4長者簽完後過世

中四、中五選區有4名長者在第一階段連署後，未能看到通過就過世，六個罷團與民進黨團議員向4人鞠躬致敬。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/02 19:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免團體今天在宣告二階連署破萬記者會時，對於中四、中五選區有4名長者在第一階段連署後，未能看到通過就過世，6個罷團與民進黨團議員向4人鞠躬致哀。

有媒體報導，中選會日前發文給台中市等縣市選委會，要求調查提議前「死亡連署」狀況，指出部分罷免藍委選區的連署名冊出現死亡連署。

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中五罷團「斷健行動」在臉書PO文說明，針對第一階段提議連署有死亡連署以及連署錯誤情形，鄭重聲明，秉持謹慎、安全、保障個資的準則，在今年2月3日送出七罷免連署共4002份，每一份都是每位北屯、北區民眾對立委黃健豪的失望以及吶喊。

中五罷團說，第一階段送出罷免連署書，在台中市選舉委員會、戶政單位審查，成功送件的數量比高達95.35％，在選委會公佈統計表顯示偽造情事為「零」，證明團隊送的提議連署是通過中選會與地方選委會的認可，才得以順利進入第二階段，並無任何違法情事。

中五罷團說，在第二階段如火如荼之際，對於有錯誤報導資訊感到震驚、失望，合理懷疑，被罷免方利用媒體資源和聲量，試圖抹黑造謠自發性的公民團體，呼籲被罷免方應該要用誠懇且透明公開的方式與選民溝通，應擔起被社會公民檢驗的責任，而非打壓反對勢力。

台中市議會民進黨團總召王立任今天率領議員支持罷團記者會中也針對4名來不及看到連署通過的選民致哀，他說，這4名長者看不到第一階通過的好消息，他們用生命最後一點力量加入連署，他呼籲大家只有站出來，台灣才能有未來，讓六區罷免藍委都能成案。

台中６個罷團宣告罷免連署份數，呼籲選民支持罷免連署。（記者蔡淑媛攝）

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