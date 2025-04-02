為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「立委赴中報備法案」國民黨封殺293次 吳崢：誰擋誰共諜

    民進黨發言人吳錚說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋。（記者廖振輝攝）

    民進黨發言人吳錚說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋。（記者廖振輝攝）

    2025/04/02 19:49

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨有前國會助理涉共諜案，被國民黨酸「共諜就在民進黨」，對此，民進黨發言人吳崢說，國民黨好像以為撿到槍？國民黨主席朱立倫說要反共、立委王鴻薇說要抓共諜，非常好，但「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋！誰擋誰共諜！

    吳崢指出，有民進黨立委前助理涉被中共滲透洩密，國民黨好像以為撿到槍？傅崐萁、羅智強、王鴻薇大喊共諜就在民進黨，看到他都笑了。抓共諜！全力支持政府嚴查嚴辦！民進黨態度坦蕩蕩，有什麼問題？

    吳崢重申，賴清德總統和民進黨的態度非常明確，中共滲透統戰正在侵蝕台灣，一定要全力防堵，正因如此，賴總統才提出17條國安因應措施，要抵禦中共，守護台灣。這起事件也能看出，中共對台滲透有多麽嚴重，因此全面強化國安法制刻不容緩，呼籲國民黨、民眾黨一起支持修法！

    吳崢提到，跟共產黨暗通款曲的人，也不能放過，立法院國民黨團總召傅崐萁，去年大動作率領國民黨立委赴中，和中共統戰二把手王滬寧閉門會議，國民黨立委翁曉玲近日才要求農業部提供戰時存糧機密，甚至國民黨副主席夏立言赴中和中共代表交流，人還在中國還沒回來呢！

    「國民黨說要反共？歡迎啊！朱立倫說要反共，王鴻薇說要抓共諜，非常好，台灣社會都支持！」吳崢強調，「立委赴中報備」法案至今已在立法院被國民黨封殺293次了，293次！請國民黨不要再阻擋「立委赴中報備」修法，誰擋誰共諜！

    民進黨發言人吳崢說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋！誰擋誰共諜！（吳崢提供）

    民進黨發言人吳崢說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋！誰擋誰共諜！（吳崢提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播