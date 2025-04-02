「立委赴中報備法案」國民黨封殺293次 吳崢：誰擋誰共諜

民進黨發言人吳錚說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋。（記者廖振輝攝）

2025/04/02 19:49

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨有前國會助理涉共諜案，被國民黨酸「共諜就在民進黨」，對此，民進黨發言人吳崢說，國民黨好像以為撿到槍？國民黨主席朱立倫說要反共、立委王鴻薇說要抓共諜，非常好，但「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋！誰擋誰共諜！

吳崢指出，有民進黨立委前助理涉被中共滲透洩密，國民黨好像以為撿到槍？傅崐萁、羅智強、王鴻薇大喊共諜就在民進黨，看到他都笑了。抓共諜！全力支持政府嚴查嚴辦！民進黨態度坦蕩蕩，有什麼問題？

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吳崢重申，賴清德總統和民進黨的態度非常明確，中共滲透統戰正在侵蝕台灣，一定要全力防堵，正因如此，賴總統才提出17條國安因應措施，要抵禦中共，守護台灣。這起事件也能看出，中共對台滲透有多麽嚴重，因此全面強化國安法制刻不容緩，呼籲國民黨、民眾黨一起支持修法！

吳崢提到，跟共產黨暗通款曲的人，也不能放過，立法院國民黨團總召傅崐萁，去年大動作率領國民黨立委赴中，和中共統戰二把手王滬寧閉門會議，國民黨立委翁曉玲近日才要求農業部提供戰時存糧機密，甚至國民黨副主席夏立言赴中和中共代表交流，人還在中國還沒回來呢！

「國民黨說要反共？歡迎啊！朱立倫說要反共，王鴻薇說要抓共諜，非常好，台灣社會都支持！」吳崢強調，「立委赴中報備」法案至今已在立法院被國民黨封殺293次了，293次！請國民黨不要再阻擋「立委赴中報備」修法，誰擋誰共諜！

民進黨發言人吳崢說，「立委赴中報備法案」已在立法院被國民黨封殺293次，請國民黨不要再阻擋！誰擋誰共諜！（吳崢提供）

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